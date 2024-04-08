В.о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Володимир Берко. Фото: Преступности.НЕТ

Виконуючий обовʼязки директора Миколаївського міжнародного аеропорту, що був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення, Володимир Берко подав щорічну декларацію про доходи та майно. За минулий 2023 рік на посаді директора непрацюючого аеропорту посадовець заробив майже 700 тисяч гривень.

Про це йдеться у його декларації, що опублікована у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Нерухоме та рухоме майно

Згідно з декларацією, директор обласного комунального підприємства не має власного нерухомого або рухомого майна. З 1999 року Володимир Берко користується квартирою площею 51,1 квадратний метр у Миколаєві. Власниками квартири у декларації вказані Олена та Людмила Берко.

Володимир Берко також є членом автогаражного кооперативу «Сапель-4» у Миколаєві, де має право користування двома гаражами загальною площею 42 метри квадратних.

З 2008 року Володимир Берко користується автомобілем Chery Tiggo 2007 року випуску. Власницею транспортного засобу в декларації посадовця зазначена Олена Берко.

Доходи та грошові активи

Грошових активів Володимир Берко не має. Натомість, на посаді директора непрацюючого Миколаївського аеропорту протягом 2023 року він заробив 667 тисяч 135 гривень, в середньому — це 55,5 тисяч гривень на місяць. Також він отримав пенсію у розмірі 83 тисячі 810 гривень.

Що з аеропортом у Миколаєві?

Влітку 2020 року аеровокзал вперше за 13 років прийняв перший регулярний рейс із Києва. Щоб це могло статися, на ремонт терміналу та злітно-посадкової смуги гроші збирали з усієї області — виділили з обласного, районних міських та сільських бюджетів.

Протягом кількох років миколаївці літали до Туреччини, Єгипту, Києва. Буквально за місяць до початку повномасштабної війни, 23 січня, компанія «Мотор Січ» запустила регулярний рейс до Києва, а напередодні «Миколаївському міжнародному аеропорту» заздалегідь погодили включення до державної програми розвитку аеропортів на 2022 рік.

Як відомо, на початку березня 2022 року на території Миколаївського міжнародного аеропорту розгорнулися запеклі бої між Збройними силами України та російськими окупантами.

Українським захисникам вдалося відбити атаки ворога та не дати йому зайняти позиції у важливій стратегічній точці. Проте в результаті битви аеропорт зазнав руйнівних обстрілів з боку російських військ і фактично був знищений. Як виглядає Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв дивіться у фоторепортажі «НикВести».

Зруйнований аеропорт у Миколаєві. Фото «НикВести»

«Програма економічного і соціального розвитку на 2024 рік», яку 14 грудня 2023 року ухвалили депутати в ході сесії обласної ради йдеться про те, що у зруйнованому аеропорту цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Також «НикВести» писали, що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва та голови територіальних громад Миколаївщини.