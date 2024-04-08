Миколаївщина. Фото з відкритих джерел

Голови територіальних громад Миколаївської області оприлюднили заощадження, майно та зарплати за 2023 рік у щорічних деклараціях. За цей час деякі посадовці придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Декларації опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Олег Пилипенко. Фото з відкритих джерел.

Що задекларував голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко

Згідно декларації, у власності голови Шевченківської ОТГ, Миколаївського району Олега Пилипенка немає жодного об'єкта нерухомості. Натомість, його теща Любов Хоненко має земельну ділянку площею 800 квадратних метрів та житловий будинок площею 95 квадратних у селищі Полігон.

З 2018 року у спільній власності дружини Тетяни Пилипенко та її батьків є земельна ділянка у селі Білозірка, Первомайської громади — її площа майже 90 тисяч квадратних метрів.

Власного авто у Олега Пилипенка та його дружини також немає, проте теща посадовця з січня 2022 року користується DAEWOO MATIZ 2007 року випуску.

Протягом 2023 року Олег Пилипенко на посаді голови селищної громади заробив 769 тисяч 250 гривень (64,1 тисячі гривень на місяць), ще 4 тисячі гривень він отримав від «Українського кризового медіа-центру» у якості додаткового блага.

Його дружина протягом року отримала 146,3 тисячі зарплати за двома основними місцями роботи та 26,6 тисячі соціальних виплат. Ще 33,2 тисячі гривень жінка отримала від фермерського господарства «Гармонія» за надання в оренду земельної ділянки.

Готівкою Олег Пилипенко зберігає 10 тисяч доларів.

Андрій Ботанін. Архівне фото НикВести.

Що задекларував голова Мішково-Погорілівської ОТГ Андрій Ботанін

Голова Мішково-Погорілівської ОТГ Миколаївського району Андрій Ботанін задекларував житловий будинок загальною площею 59 квадратних метрів та чотири автомобіля: AC G3302AXI 1 2008 року випуску, Renault master 2003 року, Foton BJ1043V8JE5 1 2006 року та RENAULT DUSTER 2015 року.

Останній автомобіль Андрій Ботанін придбав наприкінці 2022 року за 150 тисяч гривень. Примітно, що на сайті з продажу автомобілів «Авто Ріа» вартість такого самого транспортного засобу починається з 10 тисяч доларів (або 365 тисяч гривень, згідно з курсом на час купівлі).

RENAULT DUSTER 2015 року на сайті «Авто-Ріа». Скриншот.

Згідно декларації, за основним місцем роботи, у Мішково-Погорілівської сільської раді, Андрій Ботанін заробив 1 мільйон 50 тисяч 526 гривень (87,5 тисячі гривень на місяць).

Також посадовець зберігає готівкою 400 тисяч гривень та 8 тисяч доларів.

Володимир Базалук. Скриншот з відео.

Що задекларував голова Мигіївської ОТГ Володимир Базалук

Згідно декларації, голова Мигіївської ОТГ Володимир Базалук є власником трьох житлових будинків загальною площею 81, 31 та 40 квадратних метрів. Він також володіє шістьома земельними ділянками площею 1356, 8900, 6200, 1900, 2600 та 2334 квадратних метрів. Загальна площа земельних ділянок складає 23 тисячі 290 квадратних метрів. Дружина Антоніна Базалук володіє двома земельними ділянками загальною площею 20 тисяч квадратних метрів.

Усі перераховані об’єкти нерухомості були куплені в період з 1984 по 2021 рік та знаходятся у селах Лиса Гора та Мигія, Первомайського району.

У грудні 2022 року Володимир Базалук придбав сонячну електростанцію компанії «Альтек» за 1 мільйон 935 тисяч. Вже у липні 2023 року він поповнив електростанцію сонячними батареями, гібридним інвертором та акумулятором — загальна вартість покупки становила майже 331 тисячу гривень. Електроенергію, яку виробила електростанція у 2023 році, Володимир Базалук продав «Миколаївобленерго» — за неї посадовець отримав майже 300 тисяч гривень.

Протягом 2023 року Володимир Базалук отримав 461 тисячу 848 гривень заробітної плати за основним місцем роботи (38,4 тисячі гривень на місяць). Також йому нарахована пенсія у розмірі 68 тисяч 280 гривень.

Що задекларував голова Нечаянської ОТГ Микола Вівчар

З 2008 року голова Нечаянської громади, Миколаївського району, Микола Вівчар володіє земельною ділянкою площею 15 тисяч квадратних метрів у селі Лук’янівка.

Згідно декларації, посадовець користується будинком Миколи Петровича Вівчара, який ймовірно є родичем голови ОТГ (у чоловіків однакові ім’я та прізвища, але по батькові різні).

Микола Вівчар є власником вантажного автомобіля ГАЗ 3307 1991 року випуску. У лютому 2024 року політик придбав RENAULT DUSTER 2023 року випуску — його вартість склала 839,1 тисячі гривень. У той самий день, коли голова ОТГ придбав авто, він отримав подарунок від Людмили Вівчар у розмірі 440 тисяч гривень.

Протягом 2023 року Микола Вівчар отримав 472 тисячі 280 гривень (39,3 тисячі гривень на місяць) зарплати за основним місцем роботи у Нечаянській ОТГ.

Готівкою посадовець зберігає 400 тисяч гривень.

Юрій Піньковий. Фото з відкритих джерел.

Що задекларував голова Радсадівської ОТГ Юрій Піньковий

У власності голови Радсадівської ОТГ Юрія Пінькового є житловий будинок площа якого складає 81 квадратний метр та дві земельні ділянки загальною площею 2 тисячі квадратних метрів. Ще однією володіє дружина Анна — її площа 1 тисяча квадратних метрів.

З 2022 року посадовець їздить на MAZDA CX-5 2014 року випуску. Юрій Піньковий вказав, що придбав авто за 150 тисяч гривень, проте на сайті «Авто Ріа» аналогічну машину можна придбати не менше ніж за 546 тисяч гривень.

MAZDA CX-5 2014 на сайті «Авто-Ріа». Скриншот.

Протягом минулого року за основним місцем роботи у Радсадівській сільській раді Юрій Піньковий заробив 397 тисяч 599 гривень (33,1 тисячі гривень на місяць).

Готівкою він зберігає 300 тисяч гривень.

Андрій Дмитренко. Скриншот з відео.

Що задекларував голова Чорноморської ОТГ Андрій Дмитренко

У декларації голови Чорноморської ОТГ Андрій Дмитренко вказав, що є власником трьох житлових будинків, невеликої нежилої будівлі та дев’яти земельних ділянок площею понад 42 тисячі квадратних метрів.

У власності його дружини Марини Дмитренко є одна земельна ділянка у Чорноморці, площею майже 10 квадратних метрів. У лютому 2023 року вона купила квартиру у Миколаєві площею 48 квадратних метрів — її вартість жінка не вказала.

Зараз Андрій Дмитренко разом з Вірою Дмитренко будують індивідуальний дачний будинок у селі Чорноморка. Площа та вартість будинку не вказані.

Родина політика користується трьома автомобілями: Suzuki Grand Vitara 2014 року випуску та SEPPLI SEPPLI 1979 року випуску. У квітні 2022 року дружина голови ОТГ за 50 тисяч гривень придбала SKODA 2017 року випуску, модель авто Марина Дмитренко не вказала.

Заробітна плата Андрія Дмитренко на посаді в Чорноморській сільській раді у Миколаївському районі склала 329,5 тисячі гривень (27,4 тисячі гривень на місяць). За продукцію переробки винограду та продаж тварин Максим Дмитренко заплатив посадовцю 300 тисяч гривень. Ще 5 тисяч гривень Андрій Дмитренко отримав від фермерських господарств «Югагросерсив» та «Софія-2008» за спільний обробіток ґрунту.

Від компанії «Югагросерсив» 2 тисячі 500 гривень отримала і дружина політика. Крім цього, за сумісництвом у КП «Очаківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Марина Дмитренко отримала майже 159 тисяч гривень. Ще майже 282 тисячі гривень вона отримала за основним місцем роботи — у Миколаївській обласній клінічній лікарні.

Тетяна Щербина. Скриншот з відеозвернення.

Що задекларувала голова Ольшанської ОТГ Тетяна Щербина

У спільній власності з чоловіком голова Ольшанської ОТГ Тетяна Щербина має квартиру у смт Ольшанське площею 61 квадратний метр.

У декларації посадовиця вказала, що родина користується двома автомобілями. У 2017 році Ігор Щербина придбав ЗАЗ LANOS 2011 року випуску за 39 тисяч гривень. Через два роки жінка купила CHEVROLET LACETTI 2009 року випуску за 5 тисяч гривень.

На посаді голови ОТГ Миколаївського району посадовиця заробила 636 тисяч 770 гривень (53 тисячі гривень на місяць). Ще понад 740,7 тисячі гривень за основним місцем роботи у військовій частині отримав її чоловік.

Разом з цим, Тетяна Щербина зберігає 10 тисяч доларів готівкою.

Іван Назар (праворуч). Фото з соціальних мереж посадовця.

Що задекларував голова Галицинівської ОТГ Іван Назар

У період з 2007 по 2010 рік голова Галицинівської ОТГ Іван Назар придбав житловий будинок площею 74 квадратних метрів і три земельних ділянки загальною площею понад 12 тисяч квадратних метрів.

З грудня 2016 року Іван Назар їздить на Волзі ГАЗ-М-21 1959 року випуску.

Згідно декларації, іншого майна, об'єктів незавершеного будівництва або грошових активів у посадовця немає.

Протягом 2023 року Іван Назар отримав 1 мільйон 305 тисяч 300 гривень. Серед них: 1 мільйон 171 тисячі 200 зарплати за основним місцем роботи (97,6 тисяч гривень на місяць) і понад 134 тисяч гривень пенсії.

Владимир Панич. Фото з відкритих джерел

Що задекларував голова Коблівської ОТГ Володимир Панич

Голова Коблівської ОТГ Володимир Панич володіє двома земельними ділянками загальною площею 1537 квадратних метрів. З 1997 року він також є власником гаражу та квартири площею 67 квадратних метрів.

Його дружина Наталя Панич у 2004 році придбала земельну ділянку площею 19 тисяч квадратних метрів, а через три роки вона купила квартиру в Одесі площею 36 квадратних метрів.

Уся нерухомість родини, крім квартири Наталі Панич, знаходиться у селі Коблево.

У 2016 році політик купив TOYOTA Land cruiser prado 2008 року випуску.

За основним місцем роботи Володимир Панич отримав зарплату у розмірі майже 440 тисяч гривень (36,6 тисячі гривень на місяць) та 133,9 тисяч пенсії. Ще 225,9 тисяч заробила його дружина. Впродовж 2023 року Наталя Панич також отримала пенсію у розмірі 56,4 тисячі гривень.

У спільній власності подружжя зберігає готівкою 150 тисяч гривень.

Антон Паєнтко. Фото з відкритих джерел.

Що задекларував голова Костянтинівської ОТГ Антон Паєнтко

У період з 2001 по 2012 рік голова Костянтинівської ОТГ Антон Паєнтко придбав чотири земельні ділянки загальною площею 12 тисяч 755 квадратних метрів.

З 1995 року у власності дружини Валентини Паєнтко є житловий будинок у селі Костянтинівка загальною площею 139 квадратних метрів. В 2012 році вона придбала земельну ділянку площею 1657 квадратних метрів.

Їздить політик на TOYOTO PRADO 2008 року випуску — її він придбав у серпні 2020 року. Крім того, дружина посадовця володіє 47-ю акціями Житомиробленерго.

За основним місцем роботи у сільській раді у Миколаївському районі Антон Паєнтко отримав 641 тисячу 790 гривень (53,4 тисячі гривень на місяць). Ще 67 тисяч він отримав у якості пенсії та 10 тисяч соціальних виплат. Валентина Паєнтко протягом 2023 року заробила 348 тисяч гривень.

Голова ОТГ зберігає готівкою 10 тисяч доларів, на банківському рахунку Антона Паєнтко є 11 тисяч 850 гривен. Згідно декларації, ще 30 тисяч доларів він позичив третім особам.

Олександр Латій. Фото з відкритих джерел.

Що задекларував голова Вільнозапорізької ОТГ Олександр Латій

За двадцять років, з 1997 по 2017 рік, голова Вільнозапорізької ОТГ Олександр Латій став власником восьми об’єктів нерухомості у селі Вільне Запоріжжя. Серед них: житловий будинок, площею 135 квадратних метрів; шість земельних ділянок, загальною площею 181,8 тисяч квадратних метрів та нежитлове приміщення, площею 2 тисячі 185 квадратних метрів.

У власності його дружини Тетяни Латій є земельна ділянка площею 10 тисяч квадратних метрів та квартира, площею 41 квадратний метр. Майно жінки знаходиться у місті Новий Буг.

З 2019 року чоловік їздить на Volkswagen Touareg 2010 року випуску. У січні 2023 року його дружина придбала TOYOTA LAND CRUISER 200 2019 року. У декларації посадовець зазначив, авто коштувало 160 тисяч гривень, проте на сайті «Авто Ріа» менше ніж за 57,9 тисяч доларів (або 2 мільйона 248 тисяч 500 гривень) таке авто купити не можна.

TOYOTA LAND CRUISER 200 2019 року на сайті «Авто-Ріа». Скриншот.

Протягом 2023 року Олександр Латій отримав 340 тисяч 194 гривні заробітної плати за основним місцем роботи у сільській раді у Баштанському районі області (28,3 тисячі на місяць). Ще понад 103 тисячі гривень він отримав від ТОВ «Лайфсел». Тетяна Латій отримала 193,7 тисяч заробітної плати за основним місцем роботи в управлінні державної казначейської служби у Новобузькому районі Миколаївщини. Ще понад 4,6 тисячі гривень вона отримала за надання майна в оренду компанії «Лайфсел».

Павло Довгий. Фото: Південна правда.

Що задекларував голова Володимирівської ОТГ Павло Довгий

Згідно декларації, у власності голови Володимирівської ОТГ Павла Довгого є житловий будинок площею 92 квадратних метрів та дві земельні ділянки загальною площею 72 тисячі 500 квадратних метрів.

Його дружина Жанна Довга має три земельних ділянки, загальна площа яких складає 60 тисяч квадратних метрів. Також вона є власницею трьох нежитлових приміщень. Перше, площею 57 квадратних метрів, Жанна Довга купила у 2021 році. У період з листопада 2022-го по червень 2023-го року вона придбала ще два приміщення — їх загальна площа 450,5 квадратних метрів.

Уся нерухомість родини знаходится у селі Володимирівка, Баштанського району.

За чотирма основними місцями роботи, Павло Довгий отримав 1 мільйон 52 тисячі 810 гривень (87,7 тисячі гривень на місяць). А саме:

320,3 від Володимирської сільської раді;

277 тисяч гривень від Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

191 тисячу гривень від військової частини;

264,3 тисячі гривень від іншої військової частини.

Крім того, чоловік отримав 27,3 тисячі від від надання майна в оренду та ще майже 247 тисяч пенсії. Жанна Довга протягом минулого року заробила 191 тисяч 939 гривень.

Згідно документу, ніяких грошових активів, цінних паперів, автомобілів або іншого рухомого майна у родини немає.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Також «НикВести» раніше писали, що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва.