До кінця доби 4 червня та вночі 5 червня у Миколаєві та Миколаївській області очікується гроза.
Про це попереджає Миколаївський обласний Гідрометцентр.
Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки, місцями шквали вітру 15-20 метрів в секунду.
31 березня «НикВести» повідомляли, що пил із Сахари, який дістався Європи може повпливати на якість повітря у Миколаєві. Цей пил, зокрема, накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато-жовтогарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі.
У вівторок, 23 квітня, Афіни та південні частини країни знову були огорнуті сахарським пилом, а відтінки жовтого та помаранчевого створили потойбічну атмосферу.
«Велика концентрація частинок пилу вплинула на більшість людей із захворюваннями дихальних шляхів «через погіршення якості повітря», – зазначає грецьке видання.
У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.
Раніше в експлейнері «НикВести» «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо» ми пояснювали, як формальдегід впливає на якість повітря у Миколаєві.
Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.
Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.
Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.
Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».
Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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До кінця доби 4 червня та вночі 5 червня у Миколаєві та Миколаївській області очікується гроза.
Про це попереджає Миколаївський обласний Гідрометцентр.
Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки, місцями шквали вітру 15-20 метрів в секунду.
31 березня «НикВести» повідомляли, що пил із Сахари, який дістався Європи може повпливати на якість повітря у Миколаєві. Цей пил, зокрема, накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато-жовтогарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі.
У вівторок, 23 квітня, Афіни та південні частини країни знову були огорнуті сахарським пилом, а відтінки жовтого та помаранчевого створили потойбічну атмосферу.
«Велика концентрація частинок пилу вплинула на більшість людей із захворюваннями дихальних шляхів «через погіршення якості повітря», – зазначає грецьке видання.
У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.
Раніше в експлейнері «НикВести» «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо» ми пояснювали, як формальдегід впливає на якість повітря у Миколаєві.
Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.
Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.
Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.
Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».
Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».
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