До програми економічного та соціального розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки додали три нових об'єкти.
Відповідне рішення 30 травня ухвалили депутати під час засідання онлайн-сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести». До програми внесли наступні об'єкти:
Нагадаємо, що депутати міської ради під час засідання онлайн-сесії 30 травня також об'єднали шість закладів загальної середньої освіти, а також ліквідували гімназію та дитячий садок у Миколаєві. Йдеться про об'єднання ліцеїв №1 та №58, №5 та №22, а також ліквідацію початкової школи №2 через її приєднання до початкової школи №1. Водночас цим рішенням ліквідували гімназію №49 та дитячий садочок №70.
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До програми економічного та соціального розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки додали три нових об'єкти.
Відповідне рішення 30 травня ухвалили депутати під час засідання онлайн-сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести». До програми внесли наступні об'єкти:
Нагадаємо, що депутати міської ради під час засідання онлайн-сесії 30 травня також об'єднали шість закладів загальної середньої освіти, а також ліквідували гімназію та дитячий садок у Миколаєві. Йдеться про об'єднання ліцеїв №1 та №58, №5 та №22, а також ліквідацію початкової школи №2 через її приєднання до початкової школи №1. Водночас цим рішенням ліквідували гімназію №49 та дитячий садочок №70.