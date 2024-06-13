Фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області

У середу, 12 червня на території лісового урочища у Новій Одесі горів хвойний настил на площі 2800 метрів квадратних.

Ймовірна причина пожежі – підпал, повідомили Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

Фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області Фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області Фото: Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Всього впродовж 12 червня виникло 9 пожеж у шести громадах Миколаївщини:

Новоодеській, Ольшанській та Куцурубській територіальних громадах Миколаївського району;

Широківській, Вільнозапорізькій територіальних громадах Баштанського району;

Кам’яномостівській територіальній громаді Первомайського району.

На відкритих територіях горіла суха трава, чагарники та сміття. Загальна площа пожеж склала понад 10,5 гектара.

Всього працювали 32 вогнеборці, 8 одиниць техніки ДСНС, в Баштанському районі двічі підвозили воду тракторами з бочками приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Червона Баштанка» та фермерського господарства «Кормишкін».

Нагадаємо, на території Миколаївської області 11 червня зафіксовано чотири пожежі на полях, а також у лісосмугах.