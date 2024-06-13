У середу, 12 червня на території лісового урочища у Новій Одесі горів хвойний настил на площі 2800 метрів квадратних.
Ймовірна причина пожежі – підпал, повідомили Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
Всього впродовж 12 червня виникло 9 пожеж у шести громадах Миколаївщини:
На відкритих територіях горіла суха трава, чагарники та сміття. Загальна площа пожеж склала понад 10,5 гектара.
Всього працювали 32 вогнеборці, 8 одиниць техніки ДСНС, в Баштанському районі двічі підвозили воду тракторами з бочками приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Червона Баштанка» та фермерського господарства «Кормишкін».
Нагадаємо, на території Миколаївської області 11 червня зафіксовано чотири пожежі на полях, а також у лісосмугах.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У середу, 12 червня на території лісового урочища у Новій Одесі горів хвойний настил на площі 2800 метрів квадратних.
Ймовірна причина пожежі – підпал, повідомили Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
Всього впродовж 12 червня виникло 9 пожеж у шести громадах Миколаївщини:
На відкритих територіях горіла суха трава, чагарники та сміття. Загальна площа пожеж склала понад 10,5 гектара.
Всього працювали 32 вогнеборці, 8 одиниць техніки ДСНС, в Баштанському районі двічі підвозили воду тракторами з бочками приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Червона Баштанка» та фермерського господарства «Кормишкін».
Нагадаємо, на території Миколаївської області 11 червня зафіксовано чотири пожежі на полях, а також у лісосмугах.