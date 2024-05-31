Пломба з амальгами. Фото з відкритих джерел

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 31 травня, ухвалила постанову про повну заборону використання амальгам для зубних пломб та виробництва, імпорту та експорту інших продуктів з додаванням ртуті, зокрема й деяких освітлювальних ламп.

Про це пише Ліга з посиланням на Раду ЄС.

Чинні правила вже забороняють використання зубної амальгами (вона містить 50% ртуті, — прим.) для лікування зубів дітям до 15 років, а також вагітним і жінкам, що годують.

Нові правила поширять заборону на всіх мешканців ЄС із 1 січня 2025 року.

Винятки застосовуватимуться, коли практикуючий стоматолог вважає використання зубної амальгами суворо необхідним для задоволення конкретних медичних потреб пацієнта.

Використання та експорт зубної амальгами в ЄС буде заборонено з 1 січня 2025 року, а її виробництво в Євросоюзі та імпорт — з 1 липня 2026 року.

З 31 грудня 2025 року і 31 грудня 2026 року буде також запроваджено заборону на виробництво, імпорт та експорт шести типів ламп, що містять ртуть.

Постанова набере чинності на 20-й день після публікації в Офіційному журналі ЄС і застосовуватиметься у всіх державах-членах союзу.

Згідно з оновленими правилами Єврокомісія розгляне винятки щодо використання зубної амальгами до 31 грудня 2029 року з урахуванням наявності безртутних альтернатив.

Стоматологія та виробництво освітлювальних ламп є найбільшими сферами застосування ртуті в ЄС. Щорічно в ЄС для виготовлення зубних амальгам використовується близько 40 тонн ртуті.

Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила постанову про введення заборонних мит на зернові продукти, імпортовані з Росії та Білорусі.