Евакуація на Харківщині. Фото: Суспільне Харків

У Харківській області евакуювали вже 10 тисяч 980 людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов

У середу 22 травня внаслідок удару КАБ по Шевченківському району Харкова були пошкоджені вікна у трьох багатоквартирних житлових будинках, будівлі двох кафе та автомийка, скління АЗС, СТО, продовольчий магазин, два трамваї та 11 автомобілів, один автомобіль знищений.

У Холодногірському районі внаслідок удару КАБ пошкоджені приміщення підприємства, яке не експлуатувалося, 12 людей постраждали.

У Куп’янську-Вузловому через російський обстріл пошкоджені будинок та газопровід.

У Чугуєві внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, горіли перший та другий поверхи дитсадка, пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, магазини, офісне приміщення, аптека та 4 автомобілі.

Протягом доби на Харківському напрямку відбито 8 атак росіян у Липців та Стариці. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка — Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони.

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки російських загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область. Сили оборони не дають противнику закріпитися у Вовчанську.

У Харківській області російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів і зосередили основні зусилля на напрямку Стрілеча — Липці та захоплені Вовчанська і розгортанням наступу в тил українських військ.

На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять людей з області, з районів, де тривають бойові дії.

Також повідомлялося, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.

17 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росіє немає планів захопити Харків. А активізацію наступу на Харківському напрямі він виправдовує обстрілами Бєлгорода з боку України.

19 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині українські війська зміцнили позиції та готові протистояти ворогу.