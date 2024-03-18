В Молдові затримали чоловіка, який кинув коктейлі «Молотова» в посольство Росії / Фото опублікувало NewsMaker

У Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі «Молотова» на територію посольства Росії, де знаходиться виборча дільниця для голосування.

Про це пише NewsMaker.

За даними молдовської поліції, на момент затримання чоловік встиг кинути через паркан російського посольства два коктейлі «Молотова». Порушника затримали.

Підозрюваний є громадянином Молдови і, за його словами, також є й громадянином Росії. Наразі правоохоронці перевіряють його слова. Свої дії він пояснив тим, що не задоволений російською владою.

Нагадаємо, на тимчасово окуповану територію Херсонщини росіяни завезли «міжнародних спостерігачів» на незаконні вибори президента Росії.