Карта екологічних пам'яток Одеської області. Фото: Одеська ОВА

В Одеській області запрацювала інтерактивна карта екологічних пам'яток, що дозволить мешканцям та гостям регіону дізнатися більше про унікальні природні об'єкти, що розташовані на території області.

Про це повідомляє Одеська облдержадміністрація.

Наразі карта включає понад 250 унікальних точок, які розташовані по всьому регіону.

«На карті ви знайдете детальну інформацію про кожну пам’ятку, включаючи назву, опис та якісні фотографії. Це дозволяє легко знайти та ідентифікувати об’єкт, дізнатися про його історичну та екологічну цінність, а також побачити, як виглядає пам’ятка. Ця карта створена з метою підвищення обізнаності про природні та екологічні багатства нашого регіону, а також для сприяння їхньому збереженню та захисту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.