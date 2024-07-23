Сповіщення про повітряну тривогу / Фото з відкритих джерел

Наразі триває робота над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на область. Цей план можуть реалізувати до середини осені цього року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міський голова Ігор Терехов.

За його словами, така система не тільки допоможе поліпшити життя місцевим, але й полегшить умови роботи для бізнесу.

Відповідаючи на запитання, як працюють підприємства в умовах, коли повітряна тривога лунає по 10 годин поспіль, Ігор Терехов відповів: «Хтось працює, хтось зачиняється».

«Є, наприклад, банківські установи, які не можуть працювати, коли лунають повітряні тривоги. Торговельні центри під час тривоги теж зачиняються. Якісь підприємства просто не звертають увагу на ці повітряні тривоги. Люди в місті насправді звикли до них. Вони вже не так реагують і в цьому теж є дуже велика небезпека», — додав мер Харкова.

Раніше повідомлялось, що у червні 2024 року відсоток часу, протягом якого були активовані повітряні тривоги у торговому центрі, склав 11,3%. Це значно перевищує відповідний показник у червні 2023 року (5,3%), але менший у порівнянні з травнем 2024 року (13,6%).