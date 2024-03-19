Черкаська кіберполіція викрила школяра, який, за їх словами, був адміністратором Telegram-каналу із забороненим контентом, зокрема, інтимними фотографіями інших підлітків.

До поліції звернулися батьки одного з потерпілих підлітків. Кіберполіція встановила адміністратора каналу. Ним виявився 14-річний киянин, повідомила у поліції Черкаської області.

За даними слідства, на каналі він поширював особисті дані підлітків, зокрема матеріали порнографічного характеру. За видалення таких публікацій вимагав у неповнолітніх гроші.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 301-1 Кримінального кодексу (одержання, збут, розповсюдження дитячої порнографії). Наразі триває експертиза контенту. Фахівці мають переконатися, чи є матеріали порнографічними. Підозру 14-річному киянину поки що не вручили.

Кіберполіція викрила школяра, який поширював дитячу порнографію, за видалення постів вимагав гроші / Фото: Нацполіція Кіберполіція викрила школяра, який поширював дитячу порнографію, за видалення постів вимагав гроші / Фото: Нацполіція Кіберполіція викрила школяра, який поширював дитячу порнографію, за видалення постів вимагав гроші / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть чотирьох жінок, яких затримали за організацію роботи онлайн-порностудії.