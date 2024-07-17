Чорноморський національний університет імені Петра Могили Фото: universities.studyinukraine.gov.ua

На конкурс на заміщення посади ректора Чорноморський національного університету імені Петра Могили подалися щонайменше два кандидати: директорка навчально-наукового інституту післядипломної освіти ЧНУ Ганна Норд та декан юридичного факультету Дмитро Січко. Діючий ректор Леонід Клименко не бажає продовжувати роботу на займаній посаді.

Про це свідчать декларації кандидатів в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти ЧНУ Ганна Норд подала декларацію кандидата 6 липня, вона має вчене звання професора, доктора економічних наук у ЧНУ ім. Петра Могили. Крім того, Ганна Норд є дочкою діючого ректора університету Леоніда Клименка та депутаткою міськради Миколаєва від партії «Наш край». В її декларації зазначено, що вона орендує квартиру в Німеччині з 28 березня 2022 року, ймовірно Ганна Норд проживає там від початку повномасштабного вторгнення.

Кандидат на посаду ректора ЧНУ ім. Петра Могили Ганна Норд

Ми кілька разів намагалися зв‘язатися з кандидаткою та взяти коментар щодо її бачення розвитку університету та задач, які вона ставить перед собою як кандидатка на посаду ректора, проте Ганна Норд не відповіла.

Також відомо про те, що свою кандидатуру висунув депутат від партії «Пропозиція» Дмитро Січко, який працює деканом юридичного факультету ЧНУ ім. Петра Могили. Також має вчене звання кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу.

— Хоча і ЧНУ Петра Могили не моя альма-матер, я його не закінчував, але для мене він є дуже рідним. Якщо проглянути мою трудову книжку, то всі, умовно, 20 років мого педагогічного стажу припадають саме на цей університет, я працюю тут практично з моменту закінчення свого навчання. Тому маю надію, що мій досвід дасть університету розвиватися і далі знаходитися в освітніх лідерах нашого регіону, — сказав Дмитро Січко в коментарі «НикВести».

Кандидат на посаду ректора ЧНУ ім. Петра Могили Дмитро Січко з діючим ректором Леонідом Клименко. Фото з офіційної сторінки ЧНУ

Слід зазначити, що діючий ректор університету ЧНУ ім. Петра Могили Леонід Клименко станом не подав декларацію кандидата. Зазначимо, що він обіймає посаду ректора з самого заснування університету в 1996 році:

ректор Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» (1996–2002);

ректор Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (2002–2013);

з 2008 року — ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У коментарі «НикВести» Леонід Клименко підтвердив, що не бере участі у конкурсі.

— Я вже не хочу йти на посаду. Мені вже 73 роки, вже достатньо, — відповів Леонід Клименко.

Ректор ЧНУ ім. Петра Могили Леонід Клименко. Фото: «НикВести»

Зазначимо, що 14 травня цього року Міністерство освіти та науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Чорноморський національного університету імені Петра Могили.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Документи для участі у конкурсі можна було подати до 14 липня 2024 року. Зазначимо, що востаннє конкурс на посаду ректора ЧНУ ім. Петра Могили оголошували у 2014 році.

Варто також зазначити, що відповідно до наказу Міністерства, вибори на посаду ректора відбудуться протягом трьох місяців після завершення воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві повністю відновили будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили, який у серпні 2022 року постраждав внаслідок російських обстрілів.

Як відомо, університет влітку 2022 року двічі був обстріляний російськими військами. Тоді чотири російські ракети С-300 спричинили руйнування головного корпусу університету та завдали суттєвих втрат матеріально-технічній базі вишу.

Протягом року працівники ліквідували наслідки російських обстрілів найбільший з яких спричинив руйнування фасаду головного корпусу вишу. Вже на початку липня 2023 року відбулось вручення дипломів випускникам Чорноморського національного університету імені Петра Могили.