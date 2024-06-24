На Миколаївщині триває процес деколонізації, фото з відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування ще 4 населених пунктів Миколаївської області, в назавах яких є невідповідність стандартам державної мови.

Рішення було ухвалено під час засідання 19 червня, пишуть «НикВести».

На розгляд були подані пропозиції з трьох районів Миколаївської області.

Вознесенський район:

село Юрʼївка — на село Юріївка.

Миколаївський район:

село Гурʼївка — на село Гуріївка;

село Новоюрʼївка — на село Новоюріївка.

Первомайський район:

село Синюхін Брід — на село Синюшин Брід.

Загалом під засідання Комітет підтримав перейменування 83 українських населених пунктів одноголосно.

До цього в лютому Комітет підтримав перейменування 9 населених пунктів Миколаївської області.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.

Як відомо, місто хочуть перейменувати на назву Гард. За словами голови підкомітету з питань деколонізації Романа Лозинського, до них раніше звертались представники органів місцевого самоврядування про те, аби скасувати пропозицію підкомітету про перейменування. Однак підкомітет дане звернення не підтримав.

згідно рішення Комітету, місто Южноукраїнськ пропонується назвати Гардом. У XVI столітті на території міста запорізькі козаки заснували «гард» — рибний завод.

Наразі проєкти постанов винесуть на розгляд Верховної Ради.

Комітет також мав розглянути питання перейменування Первомайська. Але парламентарі не змогли дійти спільного рішення і Первомайськ знову не отримав нову назву.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

В свою чергу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що місто Первомайськ не може залишитись з діючою назвою, яку місцева влада запропонувала на розгляд Верховної Ради.

Перейменування Южноукраїнська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Южноукраїнськ.

Наразі місто досі не визначилось з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії у грудні 2023 року їм не вистачило голосів.

25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

Також в громаді в рамках деколонізації влада хоче перейменувати 129 обʼєктів, в назвах яких є символіка комуністичного тоталітарного режиму.