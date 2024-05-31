Lego випустили пʼять українських архітектурних памʼяток. Фото: «НикВести»

Платформа United24 та креатори Lego презентували конструктори архітектурних пам’яток України. Серед них і Миколаївська астрономічна обсерваторія.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Зазначається, що креатори відтворили найвизначніші пам’ятки культури країни, серед яких Золоті ворота Києва, Миколаївська астрономічна обсерваторія, Підгорецький замок, Одеський театр опери та балету, а також Ханський палац у Бахчисараї.

Над конструкторами працювали фахівці Ерік Лоу й Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини, Мацей Коцот із Польщі й Олександр Єрмолаєв з України.

Конструктор неможливо купити, але можна виграти за внесок від 24 доларів на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, яку зруйнувала російська ракета.

Колекцію моделей архітектурних памʼяток України можна побачити до 2 червня в Національному музеї історії України у Другій світовій війни.

Фоторепортаж

Миколаївська астрономічна обсерваторія. Фото: «НикВести»

Ластівчине гніздо. Фото: «НикВести»

Золоті ворота Києва. Фото: «НикВести»

Одеський театр опери та балету. Фото: «НикВести»

Lego випустили пʼять українських архітектурних памʼяток. Фото: «НикВести»

Раніше Олександр Єрмолаєв, який створив з кубиків LEGO низку визначних пам'яток міста, показав чергову роботу — мініфігурку «Николаевский Ванёк».

До цього він створив з конструктора LEGO макет зруйнованої у боях будівлі Міжнародного аеропорту «Донецьк» та детальну модель Маріупольського театру, яка була представлена на фотовиставці «Театр.Душа Маріуполя» в Києві.