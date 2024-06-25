Одна з лікарень на території Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

Для лікарні у Кривому Озері Миколаївської області планують придбати пересувну рентгенівську систему загального призначення. Очікувана вартість устаткування – 4,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

«Мобільна рентгеноскопічна система призначена для забезпечення рентгеноскопії пацієнта під час діагностичних, хірургічних та інтервенційних процедур», – йдеться у тендерній документації.

Замовник обладнання – Комунальне некомерційне підприємство «Кривоозерська багатопрофільна лікарня» Кривоозерської селищної ради. Підрядник має поставити цифрову діагностичну рентгенівську систему до 31 грудня 2024 року.

Він, згідно тендерної документації, має власним коштом виконати доставку обладнання, його інсталяцію та запуск. Підрядник має забезпечити інструктаж спеціалістів лікарні з приводу користування новим обладнанням, а також надати не менше року гарантії.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 2 липня.

Неналежний стан лікарень

У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Миколаїв відвідав обласну дитячу клінічну лікарню. Там він поспілкувався з дітьми, які перебувають на лікуванні, та звернув увагу на стан палат в медичному закладі. Він зауважив, що у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після цього в обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили кондиціонери у восьми палатах.

А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після цього випадку звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Наразі на території обласної дитячої клінічної лікарні по вулиці Миколаївська, 21 обласної та клінічної лікарні по вулиці Київська, 1 планують побудувати нові укриття.

Ще чотири лікарні Миколаївської області отримали медичне обладнання, закупівлю якого профінансував уряд Японії.

Водночас Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2» оголосила тендер на реконструкцію 2-го поверху стаціонарного корпусу для розміщення відділення хірургії, ортопедії та травматології.

У Миколаєві також хочуть створити робочу групу для аудиту економічної ефективності 7 медико-санітарних закладів первинного рівня.