McDonald's прибрав усмішки з коробок Happy Meal у Британії. Фото: McDonald's

McDonald's прибрав усмішки з коробок Happy Meal у Великій Британії у межах кампанії The Meal, щоби допомогти сімʼям почати розмови про емоції дітей.

Про це пише The Village Україна.

У коробки також додали наліпки із зображеннями різних емоцій: діти можуть обрати їх самостійно й наклеїти на коробку. Також зняли відео, де вони реагують на те, як їм дають таке пакування.

Проєкт запустили після дослідження, яке показало, що майже половина (48%) британських дітей відчувають, що вони повинні бути щасливими весь час, навіть якщо вони цього не хочуть. Його присвятили тижню обізнаності про психічне здоровʼя, що триває із 13 до 19 травня.

Нагадаємо, у квітні минулого року міський голова Миколаєва повідомляв, що у місті найближчим часом збираються відкрити McDonald’s.

Наприкінці минулого року працівники McDonald’s у Миколаєві, який вимушений був призупинити свою роботу у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни, почали приводити до ладу приміщення ресторану та територію навколо.

Пізніше стало відомо, що Миколаєві не можуть відкрити McDonald’s через відсутність нормальної питної води. Однак мер Миколаєва Олександр Сенкевич пообіцяв переговорити з керівництвом.