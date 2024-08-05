Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що стан закладів середньої освіти на Миколаївщині задовільний і там готові приймати школярів на очне навчання.

Про це він сказав у ході брифінгу 1 серпня, пишуть «НикВести».

Як відомо, Оксен Лісовий приїхав з офіційним візитом до Миколаєва 1 серпня. Під час нього, міністр відвідав різні райони Миколаївщини, зустрівся з місцевою владою та оглянув укриття у навчальних закладах.

— Ми проїхались по районах і пройшлись по школах тут. Подивитися всі складники, які необхідні для того, щоб розпочати навчальний рік в Миколаєві. Все несеться ефективно, дуже швидко засвоюються. Сьогодні готовність шкіл Миколаївщини достатньо висока, вони готові до навчального року, у них немає жодних проблем, які б мені як міністру говорили про відсутність розуміння, що треба робити. І питання енергетики тут поставлено добре, і питання ремонтів шкіл. Ми говорили з представниками громад, вони забезпечують всім необхідним для того щоб діти, які виходять на очне навчання отримали освіту у чистому приміщенні, навіть в стареньких школах, — сказав він.

Міністр також оглянув укриття, які були відремонтовані за кошти з державного бюджету.

— Всі побудовані, прекрасні укриття. Зараз нова субвенція, яка була виділена додатково в цьому році 2,5 мільярда, тендери вже проведені, договори укладаються, будівництво розпочнеться. Будемо сподіватися, що до кінця року воно буде завершена, тому прогрес на Миколаївщині дуже динамічний, — додав Оксен Лісовий.

Закрити потребу в облаштуванні укриттів для органів місцевого самоврядування та держави загалом складно, зауважив він. Проте, міністр вважає, що приміщення, в яких можуть перебувати діти під час повітряної тривоги «однозначно повинно з'явитися у кожній школі».

Разом з цим Оксен Лісовий повідомив, що на Миколаївщині найшвидше в порівнянні з іншими областями відбулись закупівлі автобусів в рамках державної субвенції.

— Вже друга партія автобусів поїхала в громади, тому тут все відбувається добре. Проблеми є і у всіх, наприклад комплектація вчителями дефіцит вчителів, — сказав Оксен Лісовий.

Нагадаємо, як Оксен Лісовий сказав, що українським вчителям не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті. Також він зазначив, що довготривале онлайн-навчання не пройшло безслідно для українських школярів. Сьогодні учні відстають від освітніх програм на 1,5-2,5 роки.

Міністр в ході брифінгу також заявив, що МОН проаналізує динаміку вступу військовозобов'язаних до миколаївських університетів.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.