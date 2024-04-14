Комп'ютерний томограф, ілюстративне фото

Чорноморському національному університету імені Петра Могили у Миколаєві збираються передати комп'ютерний томограф, яким 16 років користувалася міська лікарня №4.

Відповідний проєкт рішення «Про передачу об’єктів права комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади до державної власності» опублікований на сайті міської ради, пишуть «НикВести».

Його балансова вартість складає 6,6 мільйона гривень, а сума зносу – 6,4 мільйона гривень. Спочатку техніку передадуть в державну власність – Міністерству освіти і науки України, а потім – миколаївському вишу.

Замість нього лікарня вже отримала від держави новий комп'ютерний томограф, пояснила у коментарі «НикВести» керівниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

— Цьому томографу вже під 20 років. А лікарня минулого року за кошти держави отримала новий і сучасний комп'ютерний томограф, як заклад, який уклав пакет з Національною службою здоров'я України на лікування інсультів. Його встановили у закладі і вже обстежили, здається, до тисячі людей, – сказала Ірина Шамрай.

Томограф, який хочуть списати, в ЧНУ імені Петра Могили планують використовувати для навчання студентів медичного факультету, сказав у коментарі «НикВести» ректор університету Леонід Клименко.

— Незважаючи на те, що він достатньо застарілий, ми використовуватимемо його за призначенням. Він буде використовуватись одночасно і для нашої університетської лікарні, і для навчання наших студентів-медиків. Тому що принцип роботи і цього томографі і вже сучасних один й той самий, – пояснив він.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського щодо стану палат у Миколаївській обласній дитячій лікарні розпочали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цієї нагоди голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медустанов. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін у медичній системі електронною поштою, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медустанов у разі, якщо він переконається у їхній некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків у лікарнях, на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге глава ОВА наказав цю ситуацію через місяць і ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цього стала інша ситуація у медичній області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах у Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянців. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, які брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану. Реагуючи на цю ситуацію, голова Миколаївської ОВА з медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров'я — поодинокий випадок у медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров'я ОВА не несе відповідальності за діяльність головного лікаря. У той же час він повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку в обласному центрі психічного здоров'я, щоб з'ясувати, чи інші лікарі причетні до корупційної схеми заробітку на ухилянтах. Пізніше стало відомо, що виконувач обов'язків директора Миколаївського обласного центру психічного здоров'я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виробництва довідок для ухилянок, залишиться на посаді.

У березні 2024 року Служба безпеки України заявила про викриття чергової схеми з довідками для «ухилянтів» - на цей раз в обласному центрі медико-соціальної експертизи, яка «підтверджувала діагнози» та призначала групи інвалідності.

Скорочення лікарів

31 березня 2023 року редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем'янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язане з недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, тоді як минулого — 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадові особи почали масово заявляти, що це рішення не вплине на лікарів, що працюють, оскільки це стосується тільки вакансій. Водночас, в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а військовий губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак НікВести провели власне розслідування і з'ясували, що такі запевнення виявилися неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні став вибір: скорочувати лікарів чи зменшувати заробітну плату. Таким чином, медперсонал лікарні, який цілодобово лікував тяжко поранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитись на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, у тому числі в нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не всі мають право самостійно оперувати.

Проте у квітні стало відомо, що у Миколаївській лікарні швидкої допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.