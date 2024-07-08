Донор крові. Архівне фото «НикВести»

У понеділок, 9 липня, миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.

Відповідний пост опублікували станція опублікувала у своєму Telegram.

Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00 години.

«Дякуємо кожному з Вас за Ваш важливий внесок в справу донорства в цей важкий для нашої України час. У війни немає свята. Твоя кров буде воювати», — сказано в повідомленні.

Телефон реєстратури: 0512709452. З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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