У понеділок, 9 липня, миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували станція опублікувала у своєму Telegram.
Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00 години.
«Дякуємо кожному з Вас за Ваш важливий внесок в справу донорства в цей важкий для нашої України час. У війни немає свята. Твоя кров буде воювати», — сказано в повідомленні.
Телефон реєстратури: 0512709452. З собою необхідно мати паспорт.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».
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У понеділок, 9 липня, миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували станція опублікувала у своєму Telegram.
Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00 години.
«Дякуємо кожному з Вас за Ваш важливий внесок в справу донорства в цей важкий для нашої України час. У війни немає свята. Твоя кров буде воювати», — сказано в повідомленні.
Телефон реєстратури: 0512709452. З собою необхідно мати паспорт.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».