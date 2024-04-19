У Миколаєві 20 квітня V клас пожежної небезпеки, що класифікується як надзвичайно високий.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі гідрометеорології
Такий же рівень пожежної небезпеки у Вознесенську та Баштанці.
В Очакові ризик виникнення пожеж через кліматичні умови нижче — ІV клас.
Найблагополучніша ситуація на даний момент у Первомайську, тут відсутня пожежна небезпека (І клас).
«Погодні умови сприятимуть підвищеній імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню). Бережіть себе та природу!», — наголосили метеорологи.
У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.
Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.
Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.
А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».
Читайте також експлейнер «НикВести» «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо».
У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.
Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.
Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.
Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.
А от експерти екоорганізації SaveDnipro пояснили, що через концентрацію формальдегіду у повітрі Миколаєва більше, ніж 1 з 10 тисяч містян потенційно може отримати онкологію.
Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».
Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».
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У Миколаєві 20 квітня V клас пожежної небезпеки, що класифікується як надзвичайно високий.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі гідрометеорології
Такий же рівень пожежної небезпеки у Вознесенську та Баштанці.
В Очакові ризик виникнення пожеж через кліматичні умови нижче — ІV клас.
Найблагополучніша ситуація на даний момент у Первомайську, тут відсутня пожежна небезпека (І клас).
«Погодні умови сприятимуть підвищеній імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню). Бережіть себе та природу!», — наголосили метеорологи.
У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.
Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.
Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.
А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».
Читайте також експлейнер «НикВести» «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо».
У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.
Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.
Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.
Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.
А от експерти екоорганізації SaveDnipro пояснили, що через концентрацію формальдегіду у повітрі Миколаєва більше, ніж 1 з 10 тисяч містян потенційно може отримати онкологію.
Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».
Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».