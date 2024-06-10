НАДС закликає відмовитися від терміну «чиновник» / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) закликає відмовитися від використання поняття «чиновник» й пропонує замінити його на «державний службовець».

Про це Нацагенство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

«Оголошуємо флешмоб «Чиновники під забороною»! Закликаємо колег-публічних службовців, журналістів та всіх громадян позбутися ментально чужого нам поняття «чиновник». Ми маємо національну традицію державотворення і державної служби. «Чини» — то спадок московської імперії, запроваджений тамтешнім імператором Петром-І. В Україні немає «чиновників», а є натомість «державні» та «публічні» службовці», — йдеться в повідомленні пресслужби Нацагенства.

З огляду на це у відомстві закликали долучитися до акції «Чиновники під забороною», зокрема публікувати в соціальних мережах дописи із закликом відмовитися від вживання слова «чиновник» щодо публічних службовців України.

Робота Закону про мову на Миколаївщині

У жовтні 2023 року у Миколаєві пройшов «мовний рейд». Тоді в Інгульському районі міста протягом тижня обстежили 77 обʼєктів торгівлі та сфери послуг на предмет дотримання мовного законодавства. В результаті перевірки, в 14 об’єктах виявили порушення.

Вже через тиждень фахівці перевірили ще 250 обʼєктів. Порушення зафіксували у більш ніж 40 випадках.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав що протягом 2023 року він отримав 53 звернення про порушення мовного закону на Миколаївщині.

Також нагадаємо, як наприкінці минулого року депутати Первомайської міської ради вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь і Первомайськ. Під час сесії юристи пояснювали, що по прийнятому Верховною Радою закону назва «Первомайськ» підлягає заміні.

Тоді Тарас Кремінь заявив, що місто не може залишитись з діючою назвою.

Наприкінці лютого омбудсмен розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

У 2023 році Миколаїв став один з перших міст, які комплексно підійшли до усунення порушень мовного законодавства.