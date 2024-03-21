У Миколаєві Держекоінспекція виявила незаконний продаж раків.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що під час проведення природоохоронних заходів інспектори виявили громадянина, який продавав свіжевиловлених раків без документів, що підтверджують законність походження безхребетних.

Окрім того, чоловік продавав їх під час заборони на лов раків в період їх природного відтворення.

Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 88-1 КУпАП, матеріали справи будуть передані до суду.

Миколаївець продавав раків без документів: йому виписали адмінпротокол / Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, у селищі Арбузинка, що на Миколаївщині, Держекоінспекція виявила незаконний продаж риби.