Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Іспанії. Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
За даними пресслужба, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кілограмів для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.
Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030.
Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:
У травні почне працювати адресне обслуговування – кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 гривень для відправлень до 30 кілограмів, або +120 гривень за кожні 100 кілограмів.
Нагадаємо, наразі відділення «Нова пошта» працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві.
Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.
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Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Іспанії. Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
За даними пресслужба, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кілограмів для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.
Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030.
Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:
У травні почне працювати адресне обслуговування – кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 гривень для відправлень до 30 кілограмів, або +120 гривень за кожні 100 кілограмів.
Нагадаємо, наразі відділення «Нова пошта» працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві.
Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.