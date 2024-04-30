«Нова пошта» відкрила перше відділення в Іспанії. Фото: пресслужба компанії

Український оператор поштового зв’язку компанія «‎Нова пошта»‎ відкрила перше відділення в Іспанії. Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

За даними пресслужба, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кілограмів для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.

Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030.

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

документи до 1 кілограмів – 1000 гривень;

посилки до 2 кілограмів – 1050 гривень;

посилки до 10 кілограмів – 1700 гривень;

посилки до 30 кілограмів – 3000 гривень;

вантажі від 30 до 1 000 кілограмів – 120 гривень за кожен кілограм.

У травні почне працювати адресне обслуговування – кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 гривень для відправлень до 30 кілограмів, або +120 гривень за кожні 100 кілограмів.

Нагадаємо, наразі відділення «‎Нова пошта»‎ працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві.

Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.