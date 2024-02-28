Паливо з вантажівки, яка перевернулася 27 лютого на на Варварівському мосту не потрапило у річку Південний Буг.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції південно-західного округу.

Нагадаємо, що подія сталася ввечері 27 лютого. На дамбі Варварівського мосту у Миколаєві під час руху пошкодився паливний бак вантажівки, що перевозила олію. Паливо з баку розлилось.

На Варварівському мосту Миколаєва розлилось паливо. Фото від екоінспекції На Варварівському мосту Миколаєва розлилось паливо . Фото від екоінспекції На Варварівському мосту Миколаєва розлилось паливо. Фото від екоінспекції

«Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища виїхала на місце події та з’ясували, що паливо розлилось на дорожнє покриття та тверде покриття прилеглої території у безпосередній близькості до акваторії річки Південний Буг. Щодо водія складено протокол за частиною 1 статті 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, шо 18 січня у центрі Миколаєва, де у наслідок ДТП розлилася олія, у пробах ґрунту було зафіксоване перевищення вмісту жирів у 3-4 рази. Але через декілька днів на поверхні результати вже були інші.