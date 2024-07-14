Прогноз погоди на 14 липня

У неділю, 14 липня, в Україні буде спекотно, короткочасні опади прогнозують для західних областей і Житомирської області.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Спекотна погода з температурою вночі 20-25°, в західних та східних областях 17-22°; вдень сильна спека 35-39°, у більшості західних областей 29-34°.

Без опадів, лише в західних та Житомирській областях вдень короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с.

На Миколаївщині вдень обіцяють до +39°, а вночі до +24°.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 12 липня, в Миколаєві зафіксовано перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня.

Також 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. Загалом на Миколаївщині з 1 до 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів.

Також нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.