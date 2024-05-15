На Миколаївщині полвцейського підозрюють у отриманні хабара. Фото: поліція у Миколаївській області

На Миколаївщині поліцейського підозрюють у вимаганні хабаря. Його затримали під час отримання грошей.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Зазначається, що повідомлено про підозру поліцейському одного із секторів Баштанського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 КК України).

За даними слідства, він вимагав 15 тисяч гривень у чоловіка за уникнення адміністративної відповідальності.

Поліцейського затримали 13 травня після одержання грошей. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у Миколаївській області затримали Іноземця, який намагався дати 20 тисяч гривень хабара поліцейському. За це він хотів, щоб той не складав на нього адмінматеріал за керування автівкою напідпитку.