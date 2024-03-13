Результати опитування. Фото: Соціологічна група «Рейтинг», скриншот.

Кількість українців, які вважають, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни, активно зменшується.

Про це свідчать результати опитування, яке провело соціологічної групи «Рейтинг».

Так, у серпні 2022 року відсоток таких людей був максимальний — 69%. Через чотири місяці, у січні 2023, показник впав до 53%, а вже в серпні він становив 33%. У березні 2024 соціологи зафіксували найнижчий показник — 25%. На даний момент понад 60% українців вважають, що держава не задовольняє потреби ветеранів.

Найчастіше негативної думки щодо виконання зобов'язань держави перед ветеранами дотримуються мешканці західних регіонів, а також ті, хто має близьких, які воювали з 2014 року та воюють зараз.

За словами заступника директора «Рейтингу» Любомира Мисів, такий низький рівень пов’язаний з загальним падінням довіри українців до державних інституцій.

— Повірте, це стосується не тільки ветеранського середовища. Зараз ці оцінки стосуються всіх напрямків державної політики, які пов’язані, в першу чергу, з відомими скандалами, які відбулися останні півроку. І на жаль довіра до державних інституцій поки що в негативному тренді, — сказав Любомир Мисів в ефірі «Медіа Центр».

Раніше «НикВести» писали як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом на півдні, а також як допомогти військовим повернутись до звичайного життя.