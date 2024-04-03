Зруйноване село Посад-Покровське. Скриншот з репортажу

В Посад-Покровському, незважаючи на звільнення правобережної частини Херсонщини, жителі досі не мають газопостачання та води в більшій частині села.

Про це заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова розповіла в репортажі «НикВести» «Посад-Покровське: Село, яке вижило під обстрілами».

Праву частину населеного пункту вже обладнали баштою, що дозволяє мешканцям отримувати воду без перешкод. Проте в лівій частині вода все ще подається лише до деяких будинків, а відновити її подачу обіцяють до кінця року.

Заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова. Скриншот з репортажу

Щодо газопостачання Лариса Соколова зазначила, що поки тільки готується проєкт, і роботи з його втілення ще не розпочато.

— В лівій частині села там працює водопостачання, до людей в домівки поступає вода. І там стоїть очисна споруда, люди можуть набрати очищеної води. Але вже на одну вулицю нам роблять водопостачання. За рік обіцяють нам відновити його повністю. Газопостачання ще не робили, тільки роблять проєкт, – зауважила Лариса Соколова.

Вона додала, що мешканці села, які зимували цьогоріч в модульних будинках змогли пережити зиму завдяки допомозі благодійних організацій, які надавали мешканцям паливні брикети та дрова.

Як відомо, село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.

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