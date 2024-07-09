Наслідки ударів по Києву. Фото: поліція

Після російського удару по Києву наразі відомо про 32 загиблих людей, у тому числі 4 дітей, поранено 117.

Про це повідомили у поліції Києва.

«Однією з цілей російської армії став дитячий медичний заклад «Охматдит», де проходили лікування діти з усієї України. Внаслідок атаки російських військових загинули двоє дорослих: лікар і відвідувач медзакладу. Ще 30 травмовані, з них 10 дітей», — йднться у повідомленні.

Наслідки ударів по Києву. Фото: поліція

До ліквідації наслідків на місці обстрілу було задіяно більше 700 поліцейських, які разом із рятувальниками, нацгвардійцями та мешканцями міста розбирали завали.

«Також у Шевченківському районі столиці російські терористи повністю влучили у житловий багатоквартирний будинок, під’їзд будинку повністю зруйнований. Під завалами загинули 12 мешканців, серед них троє дітей віком від 8 до 14 років, ще 25 людей травмовані», — додали у поліції.

У Дніпровському районі столиці внаслідок ракетного удару по медичному центру вбиті дев’ять осіб та восьмеро поранені.

Наслідки ударів по Києву. Фото: поліція

Нагадаємо, що вчора 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Станом на 9 липня рятувальні робити на території дитячої лікарні у Києві завершено.