Після російського удару по Києву наразі відомо про 32 загиблих людей, у тому числі 4 дітей, поранено 117.
Про це повідомили у поліції Києва.
«Однією з цілей російської армії став дитячий медичний заклад «Охматдит», де проходили лікування діти з усієї України. Внаслідок атаки російських військових загинули двоє дорослих: лікар і відвідувач медзакладу. Ще 30 травмовані, з них 10 дітей», — йднться у повідомленні.
До ліквідації наслідків на місці обстрілу було задіяно більше 700 поліцейських, які разом із рятувальниками, нацгвардійцями та мешканцями міста розбирали завали.
«Також у Шевченківському районі столиці російські терористи повністю влучили у житловий багатоквартирний будинок, під’їзд будинку повністю зруйнований. Під завалами загинули 12 мешканців, серед них троє дітей віком від 8 до 14 років, ще 25 людей травмовані», — додали у поліції.
У Дніпровському районі столиці внаслідок ракетного удару по медичному центру вбиті дев’ять осіб та восьмеро поранені.
Нагадаємо, що вчора 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Станом на 9 липня рятувальні робити на території дитячої лікарні у Києві завершено.
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Після російського удару по Києву наразі відомо про 32 загиблих людей, у тому числі 4 дітей, поранено 117.
Про це повідомили у поліції Києва.
«Однією з цілей російської армії став дитячий медичний заклад «Охматдит», де проходили лікування діти з усієї України. Внаслідок атаки російських військових загинули двоє дорослих: лікар і відвідувач медзакладу. Ще 30 травмовані, з них 10 дітей», — йднться у повідомленні.
До ліквідації наслідків на місці обстрілу було задіяно більше 700 поліцейських, які разом із рятувальниками, нацгвардійцями та мешканцями міста розбирали завали.
«Також у Шевченківському районі столиці російські терористи повністю влучили у житловий багатоквартирний будинок, під’їзд будинку повністю зруйнований. Під завалами загинули 12 мешканців, серед них троє дітей віком від 8 до 14 років, ще 25 людей травмовані», — додали у поліції.
У Дніпровському районі столиці внаслідок ракетного удару по медичному центру вбиті дев’ять осіб та восьмеро поранені.
Нагадаємо, що вчора 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Станом на 9 липня рятувальні робити на території дитячої лікарні у Києві завершено.