Прикордонники затримали групу з 24 чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови / Фото: ДПСУ

На Буковині прикордонники затримали групу з 24 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, кожен із них заплатив організаторам схеми по 12 тисяч євро.

За словами прикордонників, організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх «клієнтів», сподіваючись одночасно переправити їх через кордон. У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби «Кельменці» Чернівецького загону. Далі чоловіки планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску.

Втім, на підході до лінії державного рубежу порушників затримали прикордонники.

Зазначається, що до групи входило 24 чоловіків. Це мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей. Кожен з них заплатив за незаконну подорож до кордону по 12 тисяч євро.

Відносно затриманих правоохоронці склали адмінпротоколи. Наразі встановлюється місце знаходження головних організаторів схеми.

Нагадаємо, прикордонники на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони, за словами прикордонників, планували незаконно перетнути кордон з Румунією.