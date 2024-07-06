Близькофокусний рентген-апарат Миколаївського обласного центру онкології, архівне фото «НикВести» взято взято для ілюстрації

Для міської лікарні №3 у Миколаєві планують придбати пересувну рентгенівську систему загального призначення. Очікувана вартість устаткування — 10,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник обладнання — Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №3» Миколаївської міської ради. Підрядник має поставити цифрову діагностичну рентгенівську систему до 31 жовтня 2024 року.

Підрядник, згідно тендерної документації, має надати 12 місяців гарантійного терміну обслуговування рентгенівської системи з моменту введення її в експлуатацію.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 15 липня.

До цього для лікарні у Кривому Озері Миколаївської області придбали пересувну рентгенівську систему загального призначення. Вартість устаткування — 4,5 мільйони гривень.

Неналежний стан лікарень

У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Миколаїв відвідав обласну дитячу клінічну лікарню. Там він поспілкувався з дітьми, які перебувають на лікуванні, та звернув увагу на стан палат в медичному закладі. Він зауважив, що у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після цього в обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили кондиціонери у восьми палатах.

А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після цього випадку звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Наразі на території обласної дитячої клінічної лікарні по вулиці Миколаївська, 21обласної та клінічної лікарні по вулиці Київська, 1 планують побудувати нові укриття.

Ще чотири лікарні Миколаївської області отримали медичне обладнання, закупівлю якого профінансував уряд Японії.

Водночас Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2» оголосила тендер на реконструкцію 2-го поверху стаціонарного корпусу для розміщення відділення хірургії, ортопедії та травматології.

У Миколаєві також хочуть створити робочу групу для аудиту економічної ефективності 7 медико-санітарних закладів первинного рівня.