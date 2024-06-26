Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення анулювати ліцензію компанії «Смарт Видобуток» підсанкційного політика Вадима Новинського на видобування граніту в Ахтовському родовищі, що на Миколаївщині.
Про це йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського від 24.06.2024 № 376/2024, який ввів у дію рішення РНБО.
Згідно з оновленими вимогами, санкції введено на 5 років. Серед спецдозволів, які підлягають анулюванню:
Також РНБО зупинила дію:
Окрім Вадима Новінського РНБО внесла зміни до раніше ухвалених рішень про застосування персональних економічних санкцій до осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками українських компаній-надрокористувачів, таких як Дмитро Фірташ і Вадим Єрмолаєв.
Для Дмитра Фірташа анулювали ліцензію №3640 на розробку Малишевського родовища циркон-рутил-ільменітоносних пісків (Мотронівський ГЗК).
Вадим Єрмодаєв втратить ліцензію №4953 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням природного газу та конденсату Федорівської площі у Полтавській області. Зазначимо, що його партнером на цій ділянці є третій президент України Віктор Ющенко.
Вадим Новинський у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9-го скликання від політичної партії «Опозиційний блок» як її член у 57 окрузі (місто Маріуполь Донецької області). Був позафракційним народним депутатом. Також Новинський відомий як бізнесмен та проросійський політик.
В липні 2022 року позафракційний народний депутат, мільярдер Вадим Новинський склав свій мандат, повідомивши, що планує присвятити свій час гуманітарним та економічним питанням.
У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Вадима Новинського через його зв’зок з державою-агресором.
Слід зазначити, що у 2016 році Вадим Новинський задекларував сотні гектарів землі та об'єктів нерухомості в Росії, антикваріат та 79 компаній, у тому числі за кордоном, де він є кінцевим власником. А у 2014 році Вадим Новинський закликав вести діалог із сепаратистами на Сході країни, незважаючи на їхнє неприйняття нинішньої влади.
Пізніше, у квітні 2023 року суд арештував майно підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського, у тому числі його підприємства в Миколаєві. Серед миколаївських підприємств, на які було накладено арешт, опинились:
У той самий час екснардепа помітили у Цюриху під час проведення служби в одній із найбільших російських православних церков міста.
Пізніше СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 144 мільйонів гривень. Зокрема, мова йде про мільйони кубометрів газу, що знаходилися у сховищах АТ «Укртрансгаз».
Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення анулювати ліцензію компанії «Смарт Видобуток» підсанкційного політика Вадима Новинського на видобування граніту в Ахтовському родовищі, що на Миколаївщині.
Про це йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського від 24.06.2024 № 376/2024, який ввів у дію рішення РНБО.
Згідно з оновленими вимогами, санкції введено на 5 років. Серед спецдозволів, які підлягають анулюванню:
Також РНБО зупинила дію:
Окрім Вадима Новінського РНБО внесла зміни до раніше ухвалених рішень про застосування персональних економічних санкцій до осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками українських компаній-надрокористувачів, таких як Дмитро Фірташ і Вадим Єрмолаєв.
Для Дмитра Фірташа анулювали ліцензію №3640 на розробку Малишевського родовища циркон-рутил-ільменітоносних пісків (Мотронівський ГЗК).
Вадим Єрмодаєв втратить ліцензію №4953 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням природного газу та конденсату Федорівської площі у Полтавській області. Зазначимо, що його партнером на цій ділянці є третій президент України Віктор Ющенко.
Вадим Новинський у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9-го скликання від політичної партії «Опозиційний блок» як її член у 57 окрузі (місто Маріуполь Донецької області). Був позафракційним народним депутатом. Також Новинський відомий як бізнесмен та проросійський політик.
В липні 2022 року позафракційний народний депутат, мільярдер Вадим Новинський склав свій мандат, повідомивши, що планує присвятити свій час гуманітарним та економічним питанням.
У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Вадима Новинського через його зв’зок з державою-агресором.
Слід зазначити, що у 2016 році Вадим Новинський задекларував сотні гектарів землі та об'єктів нерухомості в Росії, антикваріат та 79 компаній, у тому числі за кордоном, де він є кінцевим власником. А у 2014 році Вадим Новинський закликав вести діалог із сепаратистами на Сході країни, незважаючи на їхнє неприйняття нинішньої влади.
Пізніше, у квітні 2023 року суд арештував майно підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського, у тому числі його підприємства в Миколаєві. Серед миколаївських підприємств, на які було накладено арешт, опинились:
У той самий час екснардепа помітили у Цюриху під час проведення служби в одній із найбільших російських православних церков міста.
Пізніше СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 144 мільйонів гривень. Зокрема, мова йде про мільйони кубометрів газу, що знаходилися у сховищах АТ «Укртрансгаз».