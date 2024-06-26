Вадим Новинський в Миколаєві, архівне фото "НикВести"

Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення анулювати ліцензію компанії «Смарт Видобуток» підсанкційного політика Вадима Новинського на видобування граніту в Ахтовському родовищі, що на Миколаївщині.

Про це йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського від 24.06.2024 № 376/2024, який ввів у дію рішення РНБО.

Згідно з оновленими вимогами, санкції введено на 5 років. Серед спецдозволів, які підлягають анулюванню:

Спецдозвіл №5408 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою покладів мідних руд рудного поля Заліси-Шменьки у Волинській області для ТОВ «Інтер Актив». Окрім Вадима Новинського компанія належала Ігорю Воронову та Ангелі Шипковенскі з Болгарії. Попередньо дія спецдозволу була зупинена з липня 2023 року.

Спецдозвіл №6652 на видобування граніту родовища Ахтовське у Миколаївській області для надрокористувача ТОВ «Смарт Видобуток». Раніше спецдозвіл було зупинено у травні 2023 року.

Також РНБО зупинила дію:

Спецдозволу №6049 на видобування природного газу на шельфі Азовського моря, ділянка Білосарайська, включаючи Морське родовище та структуру Невелика. Надрокористувачами є ТОВ «Азов Петролеум ЛЛС». Окрім Вадима Новинського компанією володів Рубен Захарян з Австрії.

Спецдозволу №6593 на видобування граніту родовища Андріївське у Донецькій області. Надрокористувачем є ТОВ «Смарт Граніт». Обидва спецдозволи були зупинені з травня 2023 року.

Окрім Вадима Новінського РНБО внесла зміни до раніше ухвалених рішень про застосування персональних економічних санкцій до осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками українських компаній-надрокористувачів, таких як Дмитро Фірташ і Вадим Єрмолаєв.

Для Дмитра Фірташа анулювали ліцензію №3640 на розробку Малишевського родовища циркон-рутил-ільменітоносних пісків (Мотронівський ГЗК).

Вадим Єрмодаєв втратить ліцензію №4953 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням природного газу та конденсату Федорівської площі у Полтавській області. Зазначимо, що його партнером на цій ділянці є третій президент України Віктор Ющенко.

Що відомо про Вадима Новинського

Вадим Новинський у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9-го скликання від політичної партії «Опозиційний блок» як її член у 57 окрузі (місто Маріуполь Донецької області). Був позафракційним народним депутатом. Також Новинський відомий як бізнесмен та проросійський політик.

В липні 2022 року позафракційний народний депутат, мільярдер Вадим Новинський склав свій мандат, повідомивши, що планує присвятити свій час гуманітарним та економічним питанням.

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Вадима Новинського через його зв’зок з державою-агресором.

Слід зазначити, що у 2016 році Вадим Новинський задекларував сотні гектарів землі та об'єктів нерухомості в Росії, антикваріат та 79 компаній, у тому числі за кордоном, де він є кінцевим власником. А у 2014 році Вадим Новинський закликав вести діалог із сепаратистами на Сході країни, незважаючи на їхнє неприйняття нинішньої влади.

Пізніше, у квітні 2023 року суд арештував майно підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського, у тому числі його підприємства в Миколаєві. Серед миколаївських підприємств, на які було накладено арешт, опинились:

ТОВ «Порт Очаків» (Миколаївська область, село Куцуруб, вулиця Ольвійська,1) вартістю 100 мільйонів гривень, що належить компанії «Очаків Парк»;

ТОВ «Смарт-Мерітайм» (Миколаїв, вулиця Індустріальна, 1) вартістю 24 мільйони гривень, що належить ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив»;

ТОВ «Наваль Логістик» (Миколаїв, вулиця Індустріальна, 1) вартістю 186 мільйонів гривень, що належить компанії «Смарт Інвестментс (Сайпрус)»;

ТОВ «Наваль Парк» (Миколаїв, вулиця Індустріальна, 1) вартістю 124 мільйони гривень, що належить компанії «Смарт Інвестментс (Сайпрус)».

У той самий час екснардепа помітили у Цюриху під час проведення служби в одній із найбільших російських православних церков міста.

Пізніше СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 144 мільйонів гривень. Зокрема, мова йде про мільйони кубометрів газу, що знаходилися у сховищах АТ «Укртрансгаз».