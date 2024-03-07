В Одесі затримали російську агентку за підозрою у підготовці атаки по місту / Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яку підозрюють у підготовці повітряної атаки РФ по Одесі. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даним слідства, щоб «обійти» українську протиповітряну оборону під час удару, окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру.

Насамперед агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста. Окрім того, росіяни намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, що оснащені засобами ППО.

Зазначається, що отримані відомості окупанти планували врахувати у ході підготовки нових атак на місто, зокрема із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Правоохоронці перед затриманням поетапно задокументували дії агентки з «перших кроків» розвідувальної активності. Це дозволило завчасно поінформувати українських військових про нову загрозу повітряних ударів.

В Одесі затримали російську агентку за підозрою у підготовці атаки по місту / Фото: СБУ В Одесі затримали російську агентку за підозрою у підготовці атаки по місту / Фото: СБУ В Одесі затримали російську агентку за підозрою у підготовці атаки по місту / Фото: СБУ

У ході документування розвідувально-підривної діяльності жінки було встановлено особу її куратора. Ним виявився очільник розвідгрупи угруповання військ РФ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

«Агресор дистанційно залучив одеситку до співпраці у січні цього року як ідеологічну прихильницю рашизму», — зазначили в службі.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також у Миколаєві затримали 30-річного місцевого мешканця, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.