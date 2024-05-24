Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

Про це він сказав у вівторок, 21 травня, під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента «НикВести».

Приватизація наразі на стадії обговорень депутатських комісій, зазначив мер.

— Я міський голова, при попередній каденції якого не було приватизовано жодного об'єкту муніципальної власності. Я продовжую стояти на тому, що ми не повинні продавати все. Об'єкти, за які ми отримуємо гарну орендну плату, необхідно лишити у власності міста. Це важливий момент, тому що деякі люди брали в оренду це майно, поліпшували їх. Тепер об'єкти стали привабливими, а до цього вони були непривабливі. І тут вони очікують, що вони будуть мати можливість приватизувати ці об'єкти. Вже маємо приклади, коли люди відмовляються від оренди об'єктів, тому що не мають можливості там працювати, а плату потрібно вносити своєчасно. В цьому сенсі у нас є деякі відмови. Але вже знято обмеження по Миколаївській області, по Миколаєву. Вже працюємо з депутатами можливість винесення питання на голосування. Звичайно, що це буде резонанс. Все повинно продаватися на принципах аукціону. Деякі обʼєкти зростуть принципово в ціні, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мораторій на приватизацію комунального майна

Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.

— Ви пам’ятаєте, що колись в далекому 2016 році я ветував рішення про приватизацію. Тоді це рішення було підготовлене ще попереднім скликанням міськради, а вартість цього майна була мінімальна, — сказав міський голова.

Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

— За цей час вже змінилось законодавство, фактично, сьогодні вже будуть працювати аукціони. Цікава річ, що той, хто його орендує та вклав у нього гроші, може скластися так, що він і не виграє це майно, а виграє хтось інший, хто купить його дорожче. Це також можливо. Ці об’єкти сьогодні здаються в оренду. Власне, ті, які ефективні та приносять до бюджету нормальну орендну плату, я не бачу сенсу приватизувати, — сказав Олександр Сєнкевич.

Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

У той же час на сайті Миколаївської міськради з’явився проект рішення про приватизацю через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.