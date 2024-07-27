В ніч на 27 липня українські сили ППО знищили всі цілі, запущені Росією: керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та чотири «Шахеди».

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Всі цілі збили у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні Сили

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряна оборона знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БПЛА Supercam, 1 ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост», 1 БПЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси «Ланцет».

Нагадаємо, Росія в ніч на 26 липня завдала удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Донецькій області, випущеною з Ростовської області. Крім того, з Курська та окупованого Криму були запущені «Шахеди». Безпілотники завдали удару по енергетичних об'єктах у Житомирській та Чернігівській областях. Це призвело до відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів в окремих районах Житомирської області.