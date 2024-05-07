В Одеській області 7 травня сили протиповітряної оборони знищили дві ракети російських загарбників.
Ворог атакував ракетами Одещину близько 14:00, повідомили у Повітряних силах.
Зазначається, що воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Нагадаємо, 6 травня, російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».
На Херсонщині внаслідок російських ударів минулої доби пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Поранена одна людина.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
В Одеській області 7 травня сили протиповітряної оборони знищили дві ракети російських загарбників.
Ворог атакував ракетами Одещину близько 14:00, повідомили у Повітряних силах.
Зазначається, що воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Нагадаємо, 6 травня, російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».
На Херсонщині внаслідок російських ударів минулої доби пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Поранена одна людина.