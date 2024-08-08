Діти в укритті миколаївського ліцею №55, архівне фото НикВести

Станом на початок серпня, батьки 2678 дітей подали документи на вступ до перших класів у школи Миколаєва.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська в ході брифінгу 8 серпня, пишуть «НикВести».

— Я можу сказати дані тальки по Миколаєву, тому що дані по області ще збираються до 20 серпня. До перших класів шкіл Миколаєва 2678 учнів. У порівнянні з попереднім навчальним роком це на 17% менше, — сказала Алла Веліховська.

При цьому директорка зауважила, що деякі батьки ще думають чи віддавати дитину на навчання цього року. За її словами, 57% батьків виявили бажання, аби їх діти навчалися очно, в той час коли інші батьки хочуть залишити дистанційне навчання.

— Є група батьків, які виступають за очне навчання: «ось в Одесі вчаться, а ми досі не вчимося і наші діти страждають». В той самий час минулого року була ситуація, коли стало відомо, що заклад буде працювати очно – за два дні майже 70% батьків почали забирати документи. Тому тут не може бути однозначної думки, — додала Алла Веліховська.

Вона нагадала, що для того, щоб відкрити навчальний клас повинна бути певна кількість учнів.

— Це проблема. Зараз не можу точно сказати скільки саме учнів потрібно, раніше обговорювали 20 людей для дистанційного навчання, потім 25. Зараз сказали, що цю цифру знизили, тому ми чекаємо цей наказ. Планується, щоб на Миколаївщини були одна, дві, чи три школи, які будуть працювати виключно у дистанційному режимі. Навіть у мирний час, — зауважила директорка.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Також у серпні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що з вересня міська влада планує відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.