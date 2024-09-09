Районні адміністрації Миколаєва: Навіщо вони потрібні, і як працюють керівники?

Голови районів Миколаєва та міський голова Олександр Синкевич, колаж МикВісті

У Миколаєві налічується чотири великі райони: Заводський, Центральний, Інгульський та Корабельний. За базові потреби кожного з цих районів відповідає окрема адміністрація. До прикладу, це може бути ямковий ремонт доріг або прибирання вулиць.

За останні чотири роки адміністрації районів витратили понад 1 мільярд гривень на закупівлі послуг або товарів через систему публічних закупівель ProZorro. Від початку повномасштабної війни їх фінансування зросло. Найбільше коштів за ці роки на тендерах витратила адміністрація Центрального району (348,6 мільйона гривень), менше – Інгульського району (331,5 мільйона гривень), Заводського району (269,2 мільйона гривень) та Корабельного району (222,7 мільйона гривень).

Хто сьогодні очолює райони Миколаєва, чим займаються районні адміністрації міста та на що витрачають свої кошти – читайте у матеріалі «МикВісті».

Заводський район та занедбані сквери

Голова адміністрації Заводського району – Віктор Дмитрук. Цю посаду він обіймає вже майже вісім років – з лютого 2017 року, а до цього він ще два роки був заступником голови адміністрації Заводського району. Тобто загалом проблемами Заводського району він займається вже 10 років.

Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук, фото: Миколаївська міська рада

Протягом 2023 року, згідно з декларацією Національного агентства з запобігання корупції, Віктор Дмитрук отримав 748,9 тисячі гривень заробітної плати. Це близько 62,4 тисячі гривень на місяць. Для прикладу, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич за той же період заробив меншу суму – 678,1 тисячі гривень, що у середньому складає 56,5 тисячі гривень на місяць.

У перший рік повномасштабної війни сума оголошених адміністрацією Заводського району тендерів зросла на третину у порівнянні з довоєнним часом: з 47 мільйонів гривень у 2021 році до 64,4 мільйона гривень у 2022 році, свідчать дані платформи для аналізу публічних закупівель «BI Prozorro». У 2023 році сума оголошених тендерів збільшилась ще у понад два рази й склала 133,9 мільйона гривень, а станом на початок вересня 2024 року – 23,7 мільйона гривень.

Інфографіка, створена «МикВісті» на основі даних платформи для аналізу публічних закупівель «BI Prozorro»

Ці кошти адміністрація Заводського району переважно витрачає на такі роботи: поточний ремонт доріг, прибирання вулиць та стихійних звалищ, вивезення великогабаритного сміття, ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів. Це загальні базові витрати для кожного району міста. А серед іншого – це також ремонт адміністративної будівлі, берегоукріплення мікрорайону Велика Корениха та ремонт скейт майданчика біля спортивного комплексу «Надія».

Поточний ремонт доріг та прибирання вулиць Заводського району – щорічні послуги, які замовляє у підрядників адміністрація. Переважно ремонтують дороги між багатоповерхівками або у приватному секторі. До прикладу, цьогоріч адміністрація замовила ремонт дороги біля будинків по вулиці Лазурна за 2,9 мільйона гривень, який підрядник має виконати до кінця 2024 року. Ще 2,4 мільйона гривень адміністрація витратить на ремонт дороги по вулиці Клубна у мікрорайоні Велика Корениха.

Відремонтована дорога у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Прибирають вулиці Заводського району у декілька способів: механізоване вакуумне прибирання, механізоване вологе прибирання та ручне прибирання. Для цього адміністрація замовляє окремі тендери. Впродовж 2024 року ручне прибирання району коштує 4,8 мільйона гривень, механізоване вакуумне – 3,9 мільйона гривень, а механізоване вологе з червня по грудень – 1,1 мільйона гривень. А ліквідація стихійних звалищ сміття у районі коштує бюджету міста 4,4 мільйона гривень на рік.

Однак у районі є сквери, які на сьогодні не мають належного догляду. Один з них – сквер «Матері» біля спортивної школи «Надія», який відкрили ще у жовтні 2020 року. Тоді на відкритті скверу особисто були присутні мер Миколаєва Олександр Сенкевич та голова адміністрації Заводського району Миколаєва Віктор Дмитрук.

— Я дуже сподіваюся, що містяни не ламатимуть його, а берегтимуть його. Потроху кожна занедбана зелена зона виглядатиме як цей сквер — доглянутим та красивим, – сказав тоді Олександр Сенкевич.

Відкриття скверу «Матері» у жовтні 2020 року, архівне фото «МикВісті» Відкриття скверу «Матері» у жовтні 2020 року, архівне фото «МикВісті» Відкриття скверу «Матері» у жовтні 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Однак вже за рік миколаївці показали занедбаний стан скверу. Відповідний допис у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» опублікував Олексій Шалунов. він показав, що на кількох лавках відходять дерев'яні дошки, а на всіх лайтбоксах відійшли пластикові панелі. Чоловік припустив, що проблема в слабких кріпленнях.

Станом на початок вересня сквер знаходиться в занедбаному стані: дерев'яні дошки для сидіння потребують оновлення, фонтани наразі не працюють, а їх чаші – забруднені.

Стан скверу «Матері» станом на початок вересня 2024 року, фото «МикВісті» Стан скверу «Матері» станом на початок вересня 2024 року, фото «МикВісті» Стан скверу «Матері» станом на початок вересня 2024 року, фото «МикВісті»

В занедбаному стані також знаходиться зелена зона біля артоб'єкту «МИ», що розташовується між спорткомплексом «Надія» та готелем «Турист». Цю зону відкрили у вересні 2019 року до Дня міста Миколаєва. Наразі зелений газон та квіти у бетонних чашах пожовкли, а місця для сидінь потребують оновлення.

Зелена зона з місце для відпочинку біля артоб'єкту «МИ» після відкриття у 2019 році Зелена зона з місце для відпочинку біля артоб'єкту «МИ» у вересні 2024 року, фото «МикВісті»

Довгий час утриманням зелених зон району займався Департамент житлово-комунального господарства міської ради, однак зараз доглядом за ними має займатися комунальне підприємство «Миколаївські парки». Проте це не знімає відповідальності з адміністрації Заводського району, яка мала б контролювати належне утримання зелених зон на відповідальній їй території.

Одна з важливих проблем Заводського району – берегоукріплення окремих мікрорайонів. Наразі адміністрація Заводського району планує зробити берегоукріплення мікрорайону Велика Корениха. Для цього вже оголосили тендер на відповідні роботи за 1,6 мільйона гривень.

— У Великій Коренисі є декілька таких об’єктів, які руйнуються внаслідок ерозії. Ми будемо вживати перші заходи для того, щоб забезпечити більш сталий стан берегової лінії на території між першим і другим відділенням Великої Коренихи. Там є дорога, вона асфальтована, але внаслідок цієї ерозії вже пішли руйнування дороги, а вона звʼязує між собою два мікрорайони Великої Коренихи, – сказав голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук.

Обвал берегової лінії Намиву у грудні 2023 року, архівне фото «МикВісті»

Водночас продовжує руйнуватися й берегова лінія мікрорайону Намив. Через ерозію зменшується ширина пляжної зони, розповів він.

— Я вважаю що це потрібно обовʼязково доводити до логічного завершення і будувати хвилерізи. Зараз дійсно йде активний пошук донорів, які можуть бути долучені до цього. Я вважаю, що це питання зараз гостро стоїть для мешканців міста, – сказав Віктор Дмитрук.

Інгульський район та будівництво зупинки

Голова адміністрації Інгульського район – Ганна Ременнікова, яка обіймає цю посаду з березня 2021 року. Вона також є депутатом Миколаївської міської ради та головою фракції партії «Пропозиція» у міській раді. Окрім своєї політичної кар'єри Ганна Ременнікова займається підприємництвом у галузі готельно-ресторанного бізнесу – вона є власницею ресторанів «Daily» та «Daily Sport» у Миколаєві.

Голова адміністрації Інгульського район Ганна Ременнікова, архівне фото «МикВісті»

Заробітна плата Ганни Ременнікової на посаді в Адміністрації Інгульського району, згідно з декларацією Національного агентства з запобігання корупції, склала 673,7 тисячі гривні, що на місяць в середньому становить 56,1 тисячі гривень. Це менше, ніж в інших голів районів. Ще 1,9 мільйона гривень доходу вона отримала від продажу рухомого майна.

У перший рік повномасштабної війни сума оголошених адміністрацією Інгульського району тендерів зросла майже у два рази у порівнянні з довоєнним часом: з 36,9 мільйона гривень у 2021 році до 66 мільйонів гривень у 2022 році, свідчать дані платформи для аналізу публічних закупівель «BI Prozorro». У 2023 році сума оголошених тендерів збільшилась ще у понад два рази й склала 157,7 мільйона гривень, а станом на початок вересня 2024 року – 35,4 мільйона гривень.

Ці кошти адміністрація Інгульського району переважно витрачає на ремонт доріг біля багатоповерхівок або у приватному секторі. З останніх – це ремонт дороги по вулиці Електронній за 2,4 мільйона гривень, по вулиці Олега Бондаренка за 2,4 мільйона гривень, а також ямковий ремонт дороги по вулиці Шкільній за 2 мільйони гривень.

Однак в Інгульському районі є й ті ділянки доріг, які роками потребують ремонту. Наприклад, миколаївець Максим Павловський з 2018 року звертається до представників міської влади з проханням відремонтувати невелику ділянку тротуару в мікрорайоні ПТЗ і протягом усіх п’яти років отримує відписки. «МикВісті» зв'язалися з чоловіком й з'ясували, що станом на початок вересня 2024 року на його звернення не відреагували.

Тротуар по проспекту Богоявленському, 39, фото «МикВісті»

Серед іншого – адміністрація Інгульського району витрачає кошти на ліквідацію стихійних звалищ, прибирання вулиць району, а також ремонт спортивних майданчиків та зупинок громадського транспорту.

До прикладу, на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ впродовж року адміністрація витратить 9,5 мільйона гривень. Це, зокрема прибирання вулиць району від сміття вручну та з допомогою техніки, а також – прибирання опалого листя.

Ще 3,6 мільйона гривень адміністрація Інгульського району витратить на капітальний ремонт спортивного майданчика «Простір вільних» за адресою провулок Кобера, 13-А. Ці роботи тривають вже майже рік – з грудня 2023 року. Ремонт майданчика загалом передбачає озеленення території, встановлення малих архітектурних форм та зовнішнього освітлення, влаштування покриттів.

Спортивний майданчик «Простір вільних», вересень 2024 року, фото «МикВісті»

Спортивний майданчик «Простір вільних», вересень 2024 року, фото «МикВісті» Спортивний майданчик «Простір вільних», вересень 2024 року, фото «МикВісті» Спортивний майданчик «Простір вільних», вересень 2024 року, фото «МикВісті»

Спортивний майданчик «Простір вільних», вересень 2024 року, фото «МикВісті»

Завершити ремонт спортивного майданчика мають у грудня 2024 року. станом на початок вересня підрядник виконав вже 80% робіт. «Там ще замінити замки, зробити антивандальну систему дверей та освітлення», додала Ганна Ременнікова.

Водночас до кінця цього року по вулиці Троїцькій, між провулком Троїцьким та вулицею Волонтерською, мають встановити нову зупинку громадського транспорту. Роботи оцінити у 4 мільйони гривень.

Облаштована за 200 тисяч гривень зупинка у Матвіївці, фото «МикВісті» взяте для ілюстрації

Як повідомила у коментарі «МикВісті» голова Адміністрації Інгульського району Ганна Ременнікова, ремонтуватимуть зупинку на прохання місцевих жителів. Там планується також облаштувати майданчик для відстою для громадського транспорту, провести озеленення території та облаштувати громадську вбиральню.

— Це капітальна забудова. Ми відбудуємо нову зупинку на прохання мешканців. Там передбачено більший комплекс робіт, ніж одна зупинка. Там буде відстійна площа для маршрутів зелених автобусів №59 та №79. Також заплановано громадську вбиральню й озеленення території, – повідомила Ганна Ременнікова.

Центральний район та ремонт доріг для приватних котеджів

Голова адміністрації Центрального району – Олександр Береза. Він обіймає цю посаду вже понад сім років – з квітня 2017 року. На посаді голови адміністрації у 2023 році він заробив 819 тисяч 312 гривень. Це близько 68,2 тисячі гривень на місяць. Також він отримав 88 тисяч 329 гривень страхової виплати. Ще 4,5 тисячі гривень йому виплатили від профспілки адміністрації.

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза, архівне фото «МикВісті»

У перший рік повномасштабної війни сума оголошених адміністрацією Інгульського району тендерів склала 72,4 мільйона гривень, свідчать дані платформи для аналізу публічних закупівель «BI Prozorro». Це на 6,5 мільйона гривень більше ніж у довоєнному 2021 році. У 2023 році сума оголошених тендерів збільшилась у понад два рази і склала 150,7 мільйона гривень, а станом на початок вересня 2024 року – 59,6 мільйона гривень.

Ці кошти адміністрація Центрального району у більшості випадків витрачає на поточний ремонт доріг, вартість яких переважно складає 1-3 мільйони гривень. Серед іншого – адміністрація витрачає кошти на прибирання вулиць району від сміття та опалого листя, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, облаштування зупинок громадського транспорту, а також на утримання українських прапорів у районі.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «МикВісті»

До прикладу, адміністрація Центрального району витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у прибережному приватному секторі в мікрорайоні Соляні. Йдеться про дві ділянки дороги по вулиці Береговій. Перша – від Новоодеської, 38 до Берегової 11/4А, вартість якої склала 994,5 тисячі гривень. Друга – від Берегової 11/4А до Берегової 11/4 за 728,5 тисячі гривень. «МикВісті» побували на місці й з'ясували, що відремонтована адміністрацією району дорога знаходиться біля трьох приватних котеджів на березі річки Південний Буг.

Відремонтована дорога у прибережному приватному секторі в мікрорайоні Соляні, вересень 2024 року, фото «МикВісті» Відремонтована дорога у прибережному приватному секторі в мікрорайоні Соляні, вересень 2024 року, фото «МикВісті» Відремонтована дорога у прибережному приватному секторі в мікрорайоні Соляні, вересень 2024 року, фото «МикВісті»

Голова адміністрації району Олександр Береза у коментарі виданню пояснив, що з проханням відремонтувати дорогу по вулиці Береговій до адміністрації звернулися мешканці будинків. До цього вони самостійно проклали вздовж вулиці дорогу, однак її зруйнувала важка техніка, яка проводила берегоукріплювальні роботи, пояснив він.

— Звернення мешканців було ще до початку повномасштабного вторгнення. Справа в тому, що вони свого часу і своїми силами зробили там дорогу в бетоні. А потім там була проблема з тим, що там почалися зсуви грунту зі старого кладовища. Це давнішня історія. Там ціла екологічна катастрофа насувалася, тому що там старе кладовище і домовини почали сповзати в річку. Місто реалізовувало проєкт по укріпленню цього схилу, там був цілий комплекс робіт. І от вантажна техніка, яка виконувала ці роботи, зруйнувала покриття, яке власноруч зробили люди. Воно не витримало цю техніку. Тоді делегація мешканців підняла питання про справедливість, – сказав Олександр Береза.

На будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж річки Південний Буг у районі старого цвинтаря на вулиці Береговій у 2015 році з бюджету міста виділили 2,7 мільйона гривень, писав «Центр журналістських розслідувань» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Замовником робіт тобі був Департамент житлово-комунального господарства, який уклав договір із компанією «Миколаївміськбуд». Підрядник мав виконати низку робіт з будівництва берегоукріплювальних споруд протягом 2015 року.

Берегоукріплювальні споруди, вересень 2024 року, фото «МикВісті»

Водночас у приватному секторі Центрального району є дороги, які роками потребують ремонту. До прикладу, у березні 2024 року жителі мікрорайону Варварівка просили капітально відремонтувати їм дорогу вздовж провулку Березанський.

Дорога має непридатний для використання стан: під час дощу покриття перетворюється у болото, а влітку мешканці страждають від великої кількості пилу, повідомила місцева жителька Олена Самохвал.

— Я мешканка мікрорайону Варварівка з 1998 року. Хочу сказати, що за цей період на нашій вулиці не проводилося ніяких ні ремонтних, ні організаційних робіт. Крім того, що за цей період декілька разів проїжджав трактор з рейдером і типу рівняли дорогу. Від того краще не ставало, а до першого дощу – ставало ще гірше. Мої діти, можна сказати, виросли у багнюці, а коли літо – в пилу. До школи вони ходили завжди зі змінним взуттям, тому що до вулиці Очаківської дістатися неможливо: по кісточку води, болото. Ми відносимось до Центрального району міста Миколаєва і хотілося б, щоб у нас було гарно. Тому велике прохання від усіх мешканців. Усі втомилися, – сказала жінка.

Корабельний район і техобстеження будинків після обстрілів

Голова адміністрації Корабельного району – Олександр Цуканов. Він обіймає цю посаду вже десять років – з квітня 2014 року. За 2023 рік на посаді він заробив 713,3 тисячі гривень, що приблизно становить 59,4 тисячі гривень на місяць. Також Олександр Цуканов отримав 125 тисяч гривень страхових виплат і 1,1 мільйона гривень компенсації за пошкоджене рухоме майно від приватної особи.

Голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов, скриншот з ефіру телеканалу «Март»

У перший рік повномасштабної війни сума оголошених адміністрацією Корабельного району тендерів склала 35,1 мільйона гривень, що на 4,8 мільйона гривень менше ніж у довоєнному 2021 році, свідчать дані платформи для аналізу публічних закупівель «BI Prozorro». У 2023 році сума оголошених тендерів збільшилась у понад три рази й склала 119,8 мільйона гривень, а станом на початок вересня 2024 року – 27,9 мільйона гривень.

Ці кошти адміністрація Корабельного району переважно витрачає на капітальний та поточний ремонт доріг, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, прибирання доріг. До прикладу, адміністрація району замовила ремонт семи кварталів дороги вздовж вулиці Рибної. На ці роботи з бюджету міста витратили 13,3 мільйона гривень. При цьому адміністрація району вимагає від підрядника надати 10 років гарантії виконаних робіт, а також: на покриття дорожнього одягу – 5 років, на основу дорожнього одягу – 8 років, на дорожні знаки – 7 років.

Водночас адміністрація Корабельного району замовила послуги з технічного обстеження 25 будинків, пошкоджених в результаті військових дій. На ці роботи з бюджету витратили 240 тисяч гривень. Але загалом на технічне обстеження 234 будинків у Корабельному районі, що постраждали від війни, потрібно 2 мільйони 140 тисяч гривень.

Житловий будинок по вулиці Самойловича 8А у Корабельному районі Миколаєвапісля обстрілу, 23 жовтня 2022 рік, фото «МикВісті»

Технічне обстеження необхідне в окремих випадках при оформленні заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого майна. Його вартість складає 10-15 тисяч гривень. Але, як пояснював раніше заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов, технічне обстеження не завжди потрібно для подання заявки. В деяких випадках достатньо комісійного обстеження, яке проводять спеціалісти департаменту. Проте, якщо руйнування серйозні та значні, зазвичай необхідне технічне обстеження.

Як мер Миколаєва оцінює роботу адміністрацій районів?

Питання майбутньої долі районних адміністрацій Миколаєва міський голова Олександр Сєнкевич підіймав ще у січні 2021 році. Тоді він говорив про їх можливу ліквідацію.

— Є поняття – дублювання функцій, а є розширення функцій. Наприклад, у нас Департамент ЖКГ та адміністрація (районна, – прим.) роблять дороги, доглядають зелені насадження, пиляють дерева, роблять освітлення. Прийнято таке рішення, що Департамент ЖКГ працює магістральними вулицями, великими парками, скверами, районні адміністрації займаються дрібними зонами внутрішньоквартальними, проїздами, освітленням внутрішньоквартальним та приватним сектором. Бачимо, що не завжди ця робота виконується добре та правильно, бачимо, що потрібно встановлювати додатковий контроль, – сказав тоді Олександр Сєнкевич.

Згодом Олександр Сенкевич анонсував зміну керівників трьох адміністрацій районів міста місцями. Тоді помінятися місцями на своїх посадах з початку січня 2022 року мали керівники Центрального, Заводського та Корабельного районів міста.

— Ще один сюрприз – із першого січня я хочу запропонувати ротувати голів адміністрацій. Голові Центрального району Березі пропоную керувати Заводським районом, голові Заводського району пропоную керувати Корабельним районом, голові Корабельного району – Центральним районом, – озвучив мер.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, фото «МикВісті»

Однак станом на вересень 2024 року зміни керівників адміністрацій районів не відбулось. Наразі адміністрації районів Миколаєва виконують ту роботу, яку на них покладено, сказав у коментарі «МикВісті» міський голова Олександр Сєнкевич. Однак, вважає він, ефективність їх роботи мають оцінювати миколаївці.

— На зараз ситуація з районними адміністраціями нашого міста досить стабільна. Загалом, районні адміністрації виконують свою функцію в Миколаєві. Вони залишаються найближчими до жителів і можуть оперативно реагувати на проблеми кожного району. Насамперед, оцінювати їхню роботу мають містяни, – сказав Олександр Сєнкевич.

За його словами, наразі міська влада займається аналізом роботи адміністрацій районів та працює з міжнародною компанією Ernst & Young, що надає послуги аудиту та менеджмент-консалтингу, з приводу оптимізації виконавчих органів влади.

— Всі працюють у звичному режимі в умовах війни. З'явились нові задачі, які пов'язані з ліквідацією наслідків прильотів. Питання про необхідність цих структур залежить від їхньої ефективності. Якщо вони виконують свої завдання належним чином, то безумовно потрібні. Ми продовжуємо аналізувати роботу адміністрацій, щоб забезпечити максимальну користь для жителів міста. Крім того ми працюємо з Ernst & Young по зміні структури виконавчих органів. Це стосується і адміністрацій, у тому числі наповнення їхньої роботи з жителями, – казав Олександр Сєнкевич.

З початку повномасштабної війни фінансування адміністрацій районів Миколаєва збільшилось у декілька разів. На сьогодні вони переважно ремонтують дороги у приватному секторі та житлових кварталах, прибирають вулиці від сміття та стихійних звалищ. Рідше – займаються більш вузькоспрямованими проблемами виключно своїх районів. Іншими роботами займаються спеціалізовані комунальні підприємства, управління та департамент міської ради. Це може бути ремонт соціальних об'єктів, відновлення після обстрілів житлових будинків, ремонт дитячих майданчиків, утримання зелених зон та інші роботи. Однак адміністрації відповідальні за те, в якому стані на сьогодні перебуває територія, що належить до їх зони відповідальності.

Юлія Бойченко, «МикВісті»

Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.