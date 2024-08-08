Урок в укритті миколаївського ліцею №55, архівне фото НикВести

Понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

За її словами, для того щоб вирішити чи можна навчатися на очній та змішаній формі, заклад освіти має пройти перевірку, до якої входять представники всіх наглядових органів.

— На початку в нас таких закладів було 329 з 410. Тобто це громади планували, що будуть навчатися або в очному, або змішаному режимі. Вже під час обстеження, ця кількість зменшилася до 210, але чекаємо далі які висновки будуть, — сказала Алла Веліховська.

Вона пояснила, що для того, щоб заклад почав працювати там мають облаштувати укриття, в якому могли б перебувати учні разом з педагогічними працівниками під час повітряної тривоги. Також у закладі має бути харчовий блок або продумана система харчування учнів, якщо вони будуть у школі більше чотирьох годин. Держспоживслужба служба має проконтролювати наявність та якість питної води, а поліція зробить висновок наскільки заклад забезпечений системою охорони. Крім цього, згідно пілотного проєкту, у навчальних закладах Миколаївщини будуть працювати офіцери безпеки.

— Їх буде не багато, вони працюватимуть у закладах, де навчається більше 500 осіб. В основному це офіцери поліції жіночої статі. Зараз вони проходять навчання, а з 1 вересня починають працювати, — сказала Алла Веліховська.

В цей час педагогічний колектив опитує батьків стосовно того, за якою формою навчання вони планують віддавати дітей на навчання.

— Точно можна сказати, що дистанційна форма навчання ще протягом року буде зберігатися і якщо батьки вважають, що їхня дитина повинна навчатися дистанційно, значить їй запропонують перелік закладів, де вона зможе навчатися дистанційно, може це буде і в її закладі. Після того, як буде з’ясовано скільки дітей за якою формою буде навчатися педагогічний колектив закладу прийматиме рішення за якою формою вони працюватимуть. Якщо не буде ніяких заборон від Ради оборони або наших військових тоді буде оголошено рішення, — додала Алла Веліховська.

До 15 серпня директорка департаменту очікує звіти від громад Миколаївщини, в яких буде вказана точна кількість навчальних закладів, що готові до навчання на очній, або в змішаній формі.

Алла Веліховська, фото НикВести

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Також у серпні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що з вересня міська влада планує відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.