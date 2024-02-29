На автодорозі біля селища Благодатне Первомайського району Миколаївської області працівники держекоінспекції зупинили водія, який перевозив стовбури дерев.

Про це повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що 28 лютого державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища виявлено місцевого, який перевозив фрагменти стовбурів дерев. Підтвердити законність рубки і перевезення деревини відповідними документами він не зміг.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Перевозив на Миколаївщині стовбури дерев без документів / Фото: Держекоінспекція Перевозив на Миколаївщині стовбури дерев без документів / Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, у межах території природно-заповідного фонду біля села Мигія Первомайського району екоінспектори встановили факт незаконної вирубки 31 дерева породи «Клен». Загальний розмір збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства, становить майже 2,2 мільйони гривень.

Також на Миколаївщині упіймали працівника ДП «Ліси України», коли той незаконно перевозив деревину з Балабанівського урочища. Чоловіка звільнили.