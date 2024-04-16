Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позови Вознесенської окружної прокуратури до двох сільських рад району щодо ремонту укриттів.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазанчається, що протирадіаційні укриття розраховані на 205 людей. За даними прокурорів, вони перебувають в неналежному технічному стані, тобто їх не можна використовувати за призначенням.
«Однак органи місцевого самоврядування, всупереч вимогам законодавства щодо забезпечення безпеки населення громад, заходів до їх ремонту не вживають», — йдеться у повідомленні.
Миколаївський окружний адміністративний суд підтвердив обґрунтованість вимог прокуратури.
Нагадаємо, у Херсоні за півтори місяці весни вже замовили ремонт 14 найпростіших укриттів на 44,4 мільйони гривень.
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Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позови Вознесенської окружної прокуратури до двох сільських рад району щодо ремонту укриттів.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазанчається, що протирадіаційні укриття розраховані на 205 людей. За даними прокурорів, вони перебувають в неналежному технічному стані, тобто їх не можна використовувати за призначенням.
«Однак органи місцевого самоврядування, всупереч вимогам законодавства щодо забезпечення безпеки населення громад, заходів до їх ремонту не вживають», — йдеться у повідомленні.
Миколаївський окружний адміністративний суд підтвердив обґрунтованість вимог прокуратури.
Нагадаємо, у Херсоні за півтори місяці весни вже замовили ремонт 14 найпростіших укриттів на 44,4 мільйони гривень.