Тариф на світло в Україні може зрости на тлі нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Це один з варіантів, який наразі вивчає уряд.
Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в інтерв'ю Bloomberg.
Він не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту пошкоджених енергооб'єктів.
У червні 2023 року, після зимових атак, в Україні підвищили ціну на електроенергію майже вдвічі.
— Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків, — сказав він.
За його словами, повністю оцінити наслідки атак РФ, а також збитки поки неможливо. Але масштаби можуть досягти мільярдів доларів.
— Руйнування були значні — і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися, — сказав він.
Також, залежно від ситуації, у липні-серпні українців можуть просити максимально економити електроенергію.
— Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб, — водночас додав міністр.
Раніше в Міненерго повідомили, що відключення світла по всій території України запроваджувати поки не будуть.
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Тариф на світло в Україні може зрости на тлі нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Це один з варіантів, який наразі вивчає уряд.
Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в інтерв'ю Bloomberg.
Він не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту пошкоджених енергооб'єктів.
У червні 2023 року, після зимових атак, в Україні підвищили ціну на електроенергію майже вдвічі.
— Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків, — сказав він.
За його словами, повністю оцінити наслідки атак РФ, а також збитки поки неможливо. Але масштаби можуть досягти мільярдів доларів.
— Руйнування були значні — і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися, — сказав він.
Також, залежно від ситуації, у липні-серпні українців можуть просити максимально економити електроенергію.
— Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб, — водночас додав міністр.
Раніше в Міненерго повідомили, що відключення світла по всій території України запроваджувати поки не будуть.