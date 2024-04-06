Енергетики ремонтують лінію електропередач. Миколаївщина, березень 2023 року. Суспільне Миколаїв

Тариф на світло в Україні може зрости на тлі нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Це один з варіантів, який наразі вивчає уряд.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Він не виключив можливості підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту пошкоджених енергооб'єктів.

У червні 2023 року, після зимових атак, в Україні підвищили ціну на електроенергію майже вдвічі.

— Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків, — сказав він.

За його словами, повністю оцінити наслідки атак РФ, а також збитки поки неможливо. Але масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

— Руйнування були значні — і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися, — сказав він.

Також, залежно від ситуації, у липні-серпні українців можуть просити максимально економити електроенергію.

— Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб, — водночас додав міністр.

Раніше в Міненерго повідомили, що відключення світла по всій території України запроваджувати поки не будуть.