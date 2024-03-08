Заражені кущі вогнівкою на Садовому кільці, фото: «НикВести»

В Миколаєві на Тернівському та Садовому кільцях комунальники видаляють більше тисячі кущів самшиту, які заражені вогнівкою.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

На обох територіях з 20 лютого працює техніка комунального підприємства «Парки», зокрема працівники зняли шар ґрунту та викопали кущі.

Тернівське кільце, фото: «НикВести»

Екологічна інспекція Миколаївської області підтвердила, що 1103 кущів на Тернівському кільці та близько 30 кущів на Садовому кільці, були заражені вогнівкою та знаходяться у незадовільному стані.

За висновком комісії, вони непридатні для збереження та будуть повністю видалені.

Представниця екологічної інспекції Наталія Барчук в коментарі «НикВести» розповіла, що процес видалення кущів супроводжується перекопуванням ґрунту та обробкою інсектицидами, щоб запобігти поширенню вогнівки.

— Ми оглядали Тернівське кільце і кільце на Садовій 18 січня. На цих ділянках всі кущі були заражені вогнівкою. Тому, крім їх видалення, комунальники знімуть шар ґрунту, аби не дати личинкам шкідника розмножуватись, — розповіла представник екологічної інспекції.

На місці самшитів на Садовому кільці планують висадити ялівець.

Заражені кущі вогнівкою на Садовому кільці, фото: «НикВести» Заражені кущі вогнівкою на Садовому кільці, фото: «НикВести» Заражені кущі вогнівкою на Садовому кільці, фото: «НикВести»

Заражені кущі вогнівкою на Садовому кільці, фото: «НикВести» Заражені кущі вогнівкою на Садовому кільці, фото: «НикВести»

За словами представниці екологічної інспекції, кущі вирішили ліквідувати на обох територіях. Зокрема, на Тернівському кільці металічна стела «Миколаїв», що постраждала від обстрілів, також буде прибрана, а на її місці планується облаштувати ландшафтний дизайн.

Тернівське кільце, фото: «НикВести» Тернівське кільце, фото: «НикВести» Тернівське кільце, фото: «НикВести»

Тернівське кільце, фото: «НикВести» Тернівське кільце, фото: «НикВести» Тернівське кільце, фото: «НикВести»

У відповіді за інформаційний запит «НикВести» директор КП «Парки» Дмитро Чучмай повідомив, що підприємство власними силами проводить роботи з видалення кущів та вибірку непридатного ґрунту ураженого шкідником.

Висадка зелених насаджень замість знесених буде заплановано у разі наявності фінансування.

Нагадаємо, що у липні 2023 року КП «Миколаївські парки» оголосило тендер на 2,5 мільйона гривень, які планувалося витратити на піврічний догляд за територією «Тернівського кільці». Мова йшла про монтаж системи поливу, висаджування багаторічних рослин, обрізку дерев та інше.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що гроші, які мали піти на благоустрій «Тернівського кільця», перенаправлять на допомогу військовим.

Зелені насадження

Як відомо, в лютому працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» розпочали роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.

Крім того, цього року під знесення можуть потрапити 982 дерева.

Загалом тополі останні роки все частіше потрапляють під вирубку. Тільки за 2022 рік по місту зрубали 1725 дерев. І всі тополі. Найбільш гучним було знесення тополь по проспекту Центральному. Там, від вулиці Бузника до 9-ї Слобідської, зникло 943 дерева.

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

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Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».