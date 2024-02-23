Зрубані дерева. Фото з Depositphotos.

У Миколаєві цього року під знесення можуть потрапити 982 дерева.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

У Миколаєві акти на виконання робіт по знесенню дерев та кущів розробляються управлінням сталого розвитку департаменту житлово-комунального Миколаєва та передаються для виконання «Миколаївським паркам».

У 2023 році було знесено 1166 дерев. Згідно договору роботи виконували фахівці ТОВ «Нікелектромонтаж» та отримали за це 2 мільйони 851 тисяча 561 гривню.

У 2024 році було складено акти на 982 дерева, які підпадають під знесення. «Миколаївські парки» повідомили, що у них є документи на всі дерева, де вказані породи, адреси розташування та стан. Однак, у документі 66 дерев просто значиться як «дерево» і не вказано породу. Окрему увагу привертає намір комунальників спиляти 127 дерев лише по одному проспекту Миру. У переліку переважно тополі.

«Через обмеженість лімітів фінансування роботи по знесенню дерев будуть виконані фахівцями КП «Миколаївські парки». За умови збільшення фінансового ресурсу, до виконання робіт може бути залучена і підрядна організація», — зазначили комунальники.

Загалом тополі останні роки все частіше потрапляють під вирубку. Тільки за 2022 рік по місту зрубали 1725 дерев. І всі тополі. Найбільш гучним було знесення тополь по проспекту Центральному. Там, від вулиці Бузника до 9-ї Слобідської, зникло 943 дерева.

Нагадаємо, що працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» розпочали роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.