У МОЗ прогнозують дефіцит лікарів до 2030 / Ілюстративне фото

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) прогнозує дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому наразі розробляють стратегії, як забезпечити систему працівниками.

Про це в інтерв’ю BBC Україна розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

— Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає, — зазначив він.

За словами Віктора Ляшка, зокрема й через брак кадрів наступний етап медичної реформи не зупиняли навіть під час війни.

— Ми провели госпітальне планування, поділили лікарні за їхньою роллю, щоб раціонально розраховувати кадрові ресурси і матеріально-технічну базу, — пояснив міністр.

Як стверджує Віктор Ляшко, в усіх регіонах бракує медиків різних напрямів.

— Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму — ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення, — зазначив він.

Раніше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай зазначала, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.