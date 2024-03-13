Сучасне відділення. Фото: Миколаївська ОВА.

У Миколаївському обласному клінічному госпіталі запрацювало сучасне відділення урології та загальної хірургії.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Обидва відділення оснащені найсучаснішим обладнанням для проведення оперативних втручань, які покращать та скоротять терміни реабілітації в післяопераційний період пацієнта.

За словами очільника відділення, лікаря-уролога, Юрія Садового, перелік медичного приладдя налічує нефроскопи, уретроскопи, лапароскопічну стійку, лазер та інше.

«Вони дозволять забезпечити населення міста та області медичними послугами відповідно до міжнародних протоколів лікування», — сказано в повідомлені.

На відкритті також були заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, очільник Миколаївської облради Антон Табунщик, народний депутат Олександр Пасічний та в.о начальника управління охорони здоровʼя ОВА Ірина Ткаченко.

Зокрема, заступник начальника ОВА Юрій Гранатуров наголосив, що лікування в медичних закладах має бути високоякісним, тому зміцнення матеріально-технічної бази лікарень регіону завжди буде в пріоритеті для місцевої влади.

«Крок за кроком ми облаштовуємо наші медичні заклади відповідно до європейських стандартів, із сучасними підходами до діагностики та лікування пацієнтів. Дякую усім присутнім, адже це, в першу чергу, результат спільних зусиль, починаючи від ідеї втілення проєкту і до його реалізації», — сказав Юрій Гранатуров.

Обладнання лікарні. Фото: Миколаївська ОВА.

Обладнання лікарні. Фото: Миколаївська ОВА.

Лікарі та відвідувачі медзакладу. Фото: Миколаївська ОВА.

Обладнання лікарні. Фото: Миколаївська ОВА.

Лікарі та відвідувачі медзакладу.. Фото: Миколаївська ОВА.

Обладнання лікарні. Фото: Миколаївська ОВА.

Раніше «НикВести» писали, що лікарні Миколаївської області уклали контракти з НСЗУ на суму понад 3,7 мільярди гривень.