Українські ударні дрони. Фото: Mezha

Україна станом на 2024 рік наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136.

Українські дрони-камікадзе схожі на російсько-іранські за всіма технічними параметрами, розказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону

— На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії, — сказав Олександр Камишін.

За його словами, Україна досягає успіху як у виробництві аналогів «Шахедів», так і у виробництві інших ударних безпілотників.

— Те, що на Росії вибухає — то все наше, — додав голова Мінстратегпрому.

Нагадаємо, у Мінцифри заявили, що виробництво безпілотників в Україні зросло «в десятки разів». В Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022 році їх було лише сім.