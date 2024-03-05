Підбитий корабель «Сергей Котов». Фото з соцмереж

В ніч на 5 березня морські дрони уразили корабель «Сергей Котов» Чорноморського флоту РФ, що базувався в окупованому Криму.

Про це повідомили російські пропагандисти та так звані «воєнкори».

Зокрема «воєнкор» Олександр Коц написав, що Україна вже не вперше атакувала цей корабель, однак попередні атаки росіянам вдалося відбити.

«Але, на жаль, і супротивник еволюціонує. Повідомляють, що минулої ночі він (корабель, — прим.) знову відбивався від БЕКів (безекіпажні катери, — прим.). Екіпаж героїчно бився до останнього. Це видно з опублікованого відео. Але цього разу це історія без хепі енду», — написав російський пропагандист.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Мінборони офіційно підтвердили ураження. Місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Внаслідок удару морськими дронами «Magura V5» корабель проекту зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів, повідомили в ГУР.

Вогневе ураження відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Спуск на воду російського корабля «Сергей Котов». Фото: Сергей Винник/РГ

«Сергей Котов» — патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков». В Росії збудовано 4 кораблі цього проєкту, ще 2 нібито будуються. Судна оснащені керованим ракетним озброєнням ближньої та далекої морської зони.

Нагадаємо, що у 2022 році Україна знищила корабель подібного типу. У березні Військово-Морським силам України вдалося потопити російський патрульний корабель проекту 22160 «Василь Биків» неподалік Одеси.