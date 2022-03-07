Появилось официальное подтверждение того, что Военно-морским силам Украины удалось потопить российский патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков».

Видео операции предоставила «Думская».

Сообщается, что атака судна противника началась вчера, 6 марта.

— Вчера эта вооруженная ракетами махина, превышающая по своему боевому потенциалу все, чем располагают в плане надводных сил ВМСУ, попала под удар украинской морской реактивной артиллерии. Случилось это в районе Одессы, — указано в публикации «Думской».

А уже сегодня, 7 марта, корабль оккупантов затонул. О судьбе экипажа на данный момент ничего не известно. Ликвидация «Василия Быкова» — результат спланированной военно-морской операции.

В материале пояснили, что взрывы, которые слышали в Одессе несколько дней — не попытка потопить украинские судна, как сообщалось ранее.

— Оказывается, железные воины ВМСУ (а сидеть в кораблике с легким вооружением против таких монстров, как «Макаров» и «Быков» — это надо быть поистине железным человеком) не спасались, а заманивали россиян к подготовленной, оборудованной и великолепно замаскированной огневой позиции N-ской артиллерийской бригады. Которая в нужный момент сделала свое дело, — пишут в публикации.

В ходе выполнения операции Украина потеряла катер и часть его команды. По информации «Думской», это первый случай потопления боевого корабля с земли системами РЗСО.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».