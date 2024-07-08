«Укрзалізниця» готова надати притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечити транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Залізничний вокзал знаходиться поруч, тому «Укрзалізниця» готова надати тим, хто має у потребу, притулок і доставити до необхідного місця.

— Друзі та партнери Укрзалізниці з World Central Kitchen вже на місці, забезпечують гарячим харчуванням лікарів та інших, що надають допомогу, — додали у пресслужбі.

Компанія також забезпечить автомобілем або мікроавтобусом транспортування туди, де це необхідно (необхідно окремо повідомити про потребу у медичному транспортуванні), забезпечить розміщення і харчування в лаунж-зоні вокзалу та надасть можливість подорожувати зручним потягом в разі потреби у відвезенні додому або на лікування в інше місце.

Контактний номер для нагального зв'язку (24/7): +38 099 425 64 52.

Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українским містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ та Покровськ.

Уламки від ворожих ракет зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці попередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдарила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.

Також росія обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.

Також через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави. Працівники ДСНС уже ліквідували їх.